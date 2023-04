Unterrichtsstunde wie im Traum: Kurpfälzisches Kammerorchester zu Gast an Alter Schule in Ketsch

Ketsch. In der Schule während des Unterrichts einfach gemütlich träumen? Dies ist für die dritten und vierten Klassen der Alten Schule ausdrücklich erwünscht gewesen. Möglich machte das Ganze die Initiative von Lehrerin Marie Schneider und Schulleiterin Sylvia Schimmeier war sichtlich begeistert. Doch was war der Grund dafür, dass sich die sonst sportlich genutzte Fläche der Turnhalle in eine Art großes Matratzenlager verwandelte? „Wir haben heute das Kurpfälzische Kammerorchester zu Gast und die Schüler dürfen heute ein Traumkonzert erleben“, sagt Klassenlehrerin Elke von Loefen.

Die Schüler brachten Decken, Kissen und Kuscheltiere mit. Unter dem Basketballkorb hatten die zehn Musiker des Kammerorchesters ihre Plätze eingenommen und spielten auch gleich auf. „Wisst ihr, wie der Komponist dieses Stückes heißt und wo es geschrieben worden ist? Dies ist nämlich ein Ort hier ganz in der Nähe“, sagte Dirigent Jan-Paul Reinke. Die Schüler zählten rund zwölf Komponisten auf, doch auf Johann Stamitz kam keiner, der das Stück in Mannheim komponiert hattet.

Kontrapunkt zu Hast und Eile

Gemeinsam mit seinem Ensemble stellte Reinke die vier verschiedenen Instrumente des Kammerorchesters – Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass – vor. Dann wurde es in der Turnhalle richtig gemütlich. Alle Schüler erhielten Schlafmasken. „Wir spielen nun ein kleines Konzert und das Besondere daran ist, dass ihr euch ganz auf euer Gehör konzentrieren dürft. Dies ist eine interessante Erfahrung und ich bin gespannt, wie ihr das erlebt“, meinte der Dirigent. Und schon begannen die Musiker mit sanften Tönen. In der Halle war sonst nichts zu hören. „Wir führen diese Konzerte gerne auf Anfrage an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis durch und auch Erwachsene können das Traumkonzert des Kurpfälzischen Kammerorchester erleben. Dieses ist ein Kontrapunkt zu Hast und Eile und bietet eine neue musikalische Plattform zum Entspannen, Verweilen und Innehalten“, so der Veranstalter.

Im Schulbereich sei dieses Konzertformat eine Möglichkeit für die Schüler, auf besondere Art mit klassischer Musik in Berührung zu kommen. Das Traumkonzert inklusive der Einführung dauerte genau eine Schulstunde lang, nämlich 45 Minuten. Sicher wäre der ein oder andere Schüler noch länger gemütlich und entspannt in der Turnhalle liegen geblieben, doch nach dieser „traumhaften“ Schulstunde war es wieder an der Zeit für andere Schulfächer.

An der Alten Schule wurde das Traumkonzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters erstmalig durchgeführt, doch nach der positiven Erfahrung könnte es nicht das letzte Mal gewesen sein.