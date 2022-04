Unterstützunggeht weiter

Ketsch. Die zahlreichen Friedenskundgebungen in ganz Europa machen deutlich, dass der Angriffskrieg auf die Ukraine tiefe Wunden schlägt und dass die Fliehenden unterstützt werden müssen. In Anbetracht der Vielzahl an initiierten Aktivitäten zum Sammeln von Sachspenden hatte die Gemeindeverwaltung dazu aufrufen, finanzielle Unterstützung zu leisten.

„Die Hilfsbereitschaft in Ketsch ist sehr groß und wir freuen uns, nun einen ersten Teilbetrag in Höhe von 5960 Euro an die Organisation des Roten Kreuzes überweisen zu können. Wir möchten allen Bürgern für ihre Unterstützung danken“, teilt Bürgermeister Jürgen Kappenstein mit und fügt hinzu, dass auch weiterhin Spenden gesammelt werden.

Diese können auf die Konten der Gemeinde, Stichwort „Ukraine-Hilfe“, eingezahlt werden. Das Konto bei der Sparkasse Heidelberg hat die IBAN DE21 6725 0020 0024 3102 56, das bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz die IBAN DE77 5479 0000 0000 0086 05.

Integrationsbüro koordiniert

Das Integrationsbüro im Rathaus ist zentraler Ansprechpartner der „Ukraine-Hilfe“, unter anderem für Fragen zu Anlaufstellen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine, Personen, die Wohnraum zur Verfügung stellen können, und alle, die helfen möchten, etwa als Dolmetscher. Weitere Informationen gibt es im Rathaus, Telefon 06202/60 68 15 und 06202/60 68 16. zg