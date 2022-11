Unterwegs im „Entenpfuhl“

Ketsch. Die Mitglieder des Umwelt-stammtisches treffen sich an diesem Sonntag, 20. November, mit den Mitgliedern der Naturfreunde Ketsch zu einem gemeinsamen Spaziergang durch das Waldgebiet Entenpfuhl.

Heinz Eppel, zweiter Vorsitzender vom Umweltstammtisch und Sprecher der Bürgerinitiative „Rettet den Entenpfuhl“, wird dabei aktuelle Infos zu dem durch Kiesabbau bedrohten Waldgebiet geben. Start ist um 13.30 Uhr am Clubheim der Naturfreunde, wo im Anschluss an den Spaziergang ein gemeinsames Kaffeetrinken vorgesehen ist. Der für den letzten Sonntag im November geplabte Vereinsspaziergang am 27. November entfällt somit, heißt es in der Pressemitteilung.

Am Montag, 5. Dezember, findet nochmals ein Sitzung im Vereinsheim der Naturfreunde stattfindet. Beginn der Sitzung ist wie immer 19.30 Uhr. Hierzu sind Gäste und Interessierte willkommen. zg

Info: Weitere Informationen und Termine gibt es unter www.umweltstammtischketsch.de.