Veilchen strahlen auf der Ketscher Rheininsel

Ketsch. Bescheiden, sittsam und rein – mit diesen Eigenschaften wird in einem von 1911 aus Kassel mündlich überlieferten Poesiealbum-Spruch das Veilchen beschrieben. Ab März bis spätestens April zeigen sich die kleinen, meist hellvioletten Blüten des Waldveilchens (Viola reichenbachiana) in den Misch- und Laubwäldern, meist in halbschattiger bis sonniger Lage.

AdUnit urban-intext1

Nicht nur optisch sind die Veilchen, von denen es 650 Arten gibt, ein Blickfang. Die meisten sind sogar richtig gesund und werden in der Wildkräuterküche genauso eingesetzt wie in der Heilkunde. Zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente machen das Veilchen hierbei besonders attraktiv. Auch für schöne Dekorationen auf Kuchen und Desserts werden die hübschen Blüten gerne verwendet.

Violett leuchten die Veilchen auf der Ketscher Rheininsel dem Betrachter entgegen. Das Sammeln der Blumen ist dort allerdings nicht erlaubt. © Scholl

Wer Veilchen sammeln möchte, sollte dies allerdings nur in Gebieten tun, wo es erlaubt ist. Auf der Ketscher Rheininsel, die als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist und wo unser Schmuckbild entstand, ist dies nicht erlaubt. Jedoch ist der Anblick der schönen Veilchen beim Spazierengehen zumindest ein Augenschmaus.