Veränderungen bei den 06ern

Der Frauenfußball-Verbandsligist Spvgg 06 Ketsch wird mit einem neuen Trainer in die nächste Saison gehen. Der bisherige Coach Alexander Hagner wird sein Engagement aus privaten Gründen beenden.

„Er hat es einfach zeitlich nicht mehr geschafft, da er mitunter auch eine sehr weite Anfahrt zum Training hatte. Wir müssen uns bei ihm bedanken für seine gute Arbeit“, erklärt Abteilungsleiter Murat Topuzoglu. Neuer Trainer wird Clemens Glaser, der im Besitz der C-Lizenz ist und bereits in der Pfalz im Mädchen-Jugendbereich tätig war. „Er kennt unsere Mannschaft, da er bei den Spielen zuletzt immer dabei war. Wir hatten sehr gute Gespräche, er ist sachlich und bringt gute Ideen mit“, begründet Topuzoglu die Wahl von Hagners Nachfolger. „Es war eine schnelle Entscheidung.“

Im Kader wird es einige Veränderungen geben: Melanie Timp verlässt den Verein und kehrt nach Nordrhein-Westfalen zurück. Auch Reyhan Göz, die ihre Zusage ohnehin nur für eine Saison gegeben hatte, wird in der nächsten Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit Jana Waldmann wird die Torfrau der Nullsechser aus beruflichen Gründen ihre Handschuhe an den Nagel hängen. „Einen Ersatz auf der Torwart-Position haben wir schon gefunden, wir sind weiterhin auf der Suche“, so Topuzoglu.

Derzeit umfasst der Kader 16 Spielerinnen, sieben weitere haben Interesse an einem Wechsel bekundet und sich für ein Probetraining – sofern wieder erlaubt – angemeldet. Nachdem das Team in dieser abgebrochenen Saison als Aufsteiger schon in die Verbandsliga reingeschnuppert hat, streben die Verantwortlichen für die nächste Spielzeit einen einstelligen Mittelfeldplatz an. „Wir wollen uns weiter etablieren“, formuliert Topuzoglu das vorrangige Ziel. Derzeit laufen zudem Bemühungen, für die nächste Spielrunde auch eine zweite Frauenmannschaft auf die Beine zu stellen. Zu den bereits vorliegenden zwölf Zusagen stehen auch im B-Juniorinnen-Kader der nächsten Saison weitere neun Spielerinnen des älteren Jahrganges, die mit einem Spielrecht für die Frauenliga ausgestattet werden könnten.

