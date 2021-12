Veranstaltungsabsagen - auch der Neujahrsempfang findet nicht statt

Ketsch. In den vergangenen Wochen hat sich die Pandemielage leider wieder sehr verschlechtert. Aufgrund der extrem steigenden Zahl an Corona-Infizierten sind zeitnahe Veranstaltungen nicht planbar. Daher hat die Gemeindeverwaltung beschlossen, den für 9. Januar in der Rheinhalle vorgesehenen Neujahrsempfang abzusagen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Zur Kontaktminimierung werden alle Bürger gebeten, ihre Anliegen möglichst telefonisch oder per E-Mail ins Rathaus zu übermitteln. Sollte eine persönliche Vorsprache dort unumgänglich sein, ist mit dem zuständigen Sachbearbeiter zwingend vorab ein Termin zu vereinbaren, informiert die Verwaltung. Ohne Terminbestätigung an der Information des Rathauses erfolgt kein Einlass. Zur Minimierung des Infektionsrisikos gelten für den Besuch im Rathaus folgende Hygieneauflagen:

Maske und Abstand

Beim Betreten des Rathauses sind die Hände zu desinfizieren (hierfür steht im Eingangsbereich ein Handdesinfektionsmittel bereit), im gesamten Gebäude besteht Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-Maske), zwischen Personen ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten, im Büro eines Sachbearbeiters darf sich immer nur ein Besucher aufhalten, um den Mindestabstand wahren zu können, wenn die Möglichkeit besteht, sollte auf eine Barzahlung verzichtet werden (deshalb bereits im Vorfeld prüfen, ob Rechnungen zur Überweisung anstehen), im Falle von Unwohlsein oder Fieber darf kein Termin im Rathaus wahrgenommen werden.

Abgesagt sind die Veranstaltungen im Ferdinand-Schmid-Haus (FSH) – das Bilderbuchkino am Montag, 6. Dezember, das Kindertheater „Der kleine Rabe Socke“ am Mittwoch, 8. Dezember (gekaufte Eintrittskarten werden ab sofort zurückerstattet) sowie das Konzert „Ketsch Klassik“ am Sonntag, 12. Dezember. Das teilt das Team der Gemeindebücherei mit.

