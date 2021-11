Vereinsstammtisch findet virtuell statt

Ketsch. Aufgrund der aktuellen Pandemielage findet der Vereinsstammtisch der TSG am Dienstag, 30. November, virtuell via Skype statt. Den Zugangslink erhalten Interessierte per E-Mail an petra.meyer@tsg-ketsch.de.

Ein Tagesordnungspunkt wird der für nächstes Jahr geplante „Aktionstag Ketscher Vereine“ sein. Das ist die Weiterentwicklung der bisherigen Idee des „Vereinshoppings“, die schon länger von den Stammtischteilnehmern diskutiert wurde. Dabei wird sich jeder Verein mit einem Infostand, Darbietungen, Mitmachaktionen oder einem Imbiss der Öffentlichkeit präsentieren können, um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern und neue Mitglieder zu gewinnen. Unterstützung gibt es dabei von der IG Ketscher Vereine und der Gemeinde, die unter anderem die Rheinhalle kostenlos zur Verfügung stellen wird, heißt es in der Einladung zum Vereinsstammtisch.