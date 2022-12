Verkehrspädagogisches Theaterstück „Das kleine Zebra“ in Ketsch

Ketsch. Gleich zwei Polizistinnen und ein kleines Zebra in der Schulturnhalle? Das war für die Schüler der drei ersten Klassen der Alten Schule in Ketsch wirklich etwas ganz Neues. Zweimal in Folge wurde das verkehrspädagogische Theaterstück „Das kleine Zebra – die etwas andere Verkehrserziehung“ vorgeführt.

Zunächst durften die Schüler der 1b mit ihrer Klassenlehrerin Ute Liebner und etwa der Hälfte der 1a auf dem großen ausgebreiteten bunten Teppich in der Turnhalle Platz nehmen. Später waren dann die 1c und die restlichen Kinder der 1a dazu eingeladen, die Geschichte des kleinen Zebras (gespielt von Celia Endlicher) zu sehen und dabei eine ganze Menge über das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu lernen.

Polizeikommissarin Monika Schlierenkamp von der Verkehrsprävention Heidelberg war ebenso nach Ketsch gekommen und ihre Kollegin Eva-Maria Keßler wirkte als Polizistin in dem Stück mit.

Verkehrspädagogisches Theaterstück in Ketsch: So verhält man sich im Straßenverkehr richtig

Doch wie verhält man sich im Straßenverkehr und was macht eigentlich ein Polizist? Dieser Frage gingen alle gemeinsam auf den Grund und die Schüler duften ganz aktiv mitwirken. „Einen Polizisten erkennt man an der Uniform und Polizisten fangen Diebe, helfen und passen auf, dass man die Verkehrsregeln beachtet“, wussten die Schüler, als plötzlich ein kleines Zebra ganz aufgeregt durch die Turnhalle lief. „Wisst ihr, wo der Zirkus Pimpernelli ist? Ich habe mich ganz doll verlaufen“, erklärte das kleine Zebra.

Schnell eilte die Polizistin zur Hilfe und gemeinsam mit den Schülern erklärte sie dem Zebra, wie man richtig über eine Straße geht. „Damit ich mir dies besser merken kann, singe ich ein Lied“, sagte das kleine Zebra und intonierte mit dem Akkordeon eine eingängige Melodie, in welche die Schüler gleich mit einstimmten: „Links-rechts-links, Augen auf, das bringt’s. Seh’ ich ein Auto, bleib’ ich stehen, seh’ ich keines, darf ich gehen, links-rechts-links, Augen auf, das bringt’s.“

Verkehrspädagogisches Theaterstück in Ketsch: Bei Rot bleibt man freilich stehen

Auch wo man am besten Ball spielt, was es mit einem Zebrastreifen auf sich hat, wie eine Fußgängerampel funktioniert und wie man im Auto sicher ist, waren Inhalt des kindgerechten Stückes. Beim „Ampellied“, welches erklärte, dass man bei Rot steht und bei Grün geht, sangen die Erstklässler kräftig mit und bewiesen, dass sie schon eine ganze Menge zum Thema Verkehrssicherheit wissen und tatsächlich auch, wie die Telefonnummer der Polizei lautet.

Schließlich halfen alle gemeinsam mit, damit das kleine Zebra wieder zurück zu seinen Eltern und in den Zirkus fand. Mithilfe des Funkgerätes der Polizistin wurde dabei der Zirkus geortet und das kleine Zebra sollte dann schließlich mit Kindersitz und angegurtet mit dem Polizeiauto den Nachhauseweg antreten.

„Wir führen dieses Theaterstück auf Anfrage – hier erfolgte diese durch den Förderverein der Alten Schule – für Vorschulkinder und Erstklässler auf mit dem Ziel, dass die Kinder ihren Schulweg alleine, selbständig und sicher gehen können. Dieses Projekt wird zudem von der Unfallkasse Baden-Württemberg gefördert“, erkärte Schauspielerin Celia Endlicher von der Projektgruppe New Limes.

Gemeinsam mit den Polizistinnen verteilte sie nach dem Theaterstück ein kleines Geschenk in Form eines Heftes, in dem viele Rätsel, Basteleien und Ausmalbilder den Kindern helfen sollen, spielerisch und mit Spaß die Verkehrsregeln zu lernen und zu vertiefen. Auch die im Stück vorkommenden „Merklieder“ sind im Heft vorhanden.

Mit den Worten, „vielleicht sehen wir uns wieder, wenn ihr in der vierten Klasse eure Fahrradprüfung macht“, verabschiedeten sich die Polizistinnen von der Verkehrsprävention Heidelberg von den Schülern, die diesen abwechslungs- und lehrreichen Vormittag sichtlich genossen haben.