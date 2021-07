Verpackte Lieblingsschmöker

Ketsch. Vielfach ist man als Leser auch ausgetretenen Pfaden unterwegs – man bevorzugt den einen oder anderen Autor, bestimmte Sujets oder folgt den Tipps seiner Freunde, die einen ähnlichen Geschmack haben.

Die Gemeindebücherei möchte literarische Experimentierlust wecken. „Auch in diesem Sommer gibt es bei uns wieder die Aktion ,Blind Date mit einem Buch’“, erklärt Bibliotheksleiterin Barbara Breuner. Ihr Team hat viele lesenswerte Romane entdeckt, die sie nun auch anderen Lesern ans Herz legen will. Die Lieblingsbücher wurden liebevoll verpackt und warten nun auf neugierige Leser. „Unsere Blind Dates sind die ideale Urlaubsbegleitung und können bis Ende August entliehen werden“, verspricht Breuner. Bei dieser Aktion finde sicherlich jeder seinen neuen Lieblingsschmöker und garantiert auch das eine oder andere Buch, das man im Regal vielleicht übersehen hat, so das Büchereiteam. zg/ras