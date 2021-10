Videoclip von Jugendlichen wirbt im Ketscher Kino für faires Fahren

Ketsch. Bereits 2019 haben Lokale Agenda, Jugendbeirat und Seniorenbeirat zusammen ein Video gedreht, das für faires Verhalten und Rücksichtnahme im Straßenverkehr werben soll. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist dieser Werbespot erst jetzt im Ketscher Kino zu sehen. Auf ironische Weise wird darin eine gefährliche Verkehrssituation auf Ketscher Straßen gezeigt.

Dabei spielt ein DMC DeLorean eine wichtige Rolle. Das Fahrzeug, das durch den Film „Zurück in die Zukunft“ bekannt wurde, hatte Christian Schwab zur Verfügung gestellt. Professionelle Unterstützung an der Kamera und im Schnitt erhielt die Lokale Agenda durch Silvia Szabó, die auch schon mit der Neurottschule einen Film drehte.

Dreharbeiten sonntags

Das Skript zum „Ketsch fährt fair“-Video stammt von den Jugendlichen des Jugendbeirates. Im Film sind Mitglieder des Jugendbeirates, des Seniorenbeirates und des AK Lokale Agenda zu sehen. Die Lokale Agenda dankte allen Mitwirkenden, dass sie sich an einem Sonntagmorgen Zeit für die Filmaufnahmen nahmen. „Auch freuen wir uns, dass das Ketscher Kino nun wieder seinen Betrieb aufnehmen konnte und bedanken uns, dass in den Vorstellungen im Oktober auch der Werbespot zu ,Ketsch fährt fair’ gezeigt wird“, teilt die Lokale Agenda mit. Anregungen und Vorschläge für faire, rücksichtsvolles und vorausschauendes Fahren sowie bedarfsorientierte Mobilität sind an die Agendagruppe unter lokale-agenda-ketsch@web.de willkommen. In einem Flyer werden die Aspekte zu „Ketsch fährt fair“ erläutert – dieser ist über www.ketsch-lokaleagenda.de/ erhältlich.