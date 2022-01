Viel Aufwand: Ketscher Johanniter-Rettungswache im Pandemie-Modus

Ketsch. Ein wenig erinnert die Szenerie immer noch an einen Katastrophenfilm, auch zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie: In weißen Schutzanzügen, FFP2-Masken und Schutzbrillen reinigen die Sanitäter ihren Rettungswagen, schrauben komplette Gerätschaften auseinander und desinfizieren selbst den letzten Winkel ihrer Ausrüstung. Maren Schwerdtner (kleines Bild), Leiterin der Johanniter-Rettungswache in der Anhalter Straße, muss über die erstaunten Blicke des Besuchers ein wenig schmunzeln. „Das ist für uns schon längst normaler Alltag und fällt uns gar nicht mehr auf. Aber Außenstehende sind meistens überrascht, wenn sie sehen, welchen Aufwand Corona für uns bedeutet“, sagt Maren Schwerdtner.

Dabei sei die Lage für den Rettungsdienst eigentlich recht entspannt: Einsätze wegen Corona sind selten. Denn meist würden Patienten, die wegen der Infektionskrankheit ins Krankenhaus müssten, von ihrem Hausarzt überwiesen oder würden selbst das Hospital aufsuchen. Da Covid bei schweren Verläufen meist über Tage schlimmer werde, seien akute Transporte mit dem Rettungsdienst die Ausnahme. Mit Omikron habe sich diese Tendenz sogar noch einmal verstärkt.

Das bedeutet aber nicht, dass Corona keine Auswirkungen auf die Retter hat. Denn zum einen sind die Schutzmaßnahmen mit Beginn der Pandemie überall im Arbeitsalltag erhöht worden. So gehören FFP2-Masken und Schutzbrillen inzwischen zur Standardausrüstung. Auch das Thema Desinfektion - in medizinischen Bereichen schon immer wichtig - wurde noch einmal deutlich konsequenter geregelt. Entsprechend sind Maren Schwerdtners Kollegen gerade dabei, ihr Fahrzeug bis in den letzten Winkel frei von potenziellen Erregern zu bekommen.

Zum anderen haben die Retter regelmäßig mit Patienten zu tun, die sie zwar nicht wegen Corona behandeln müssen, die aber die Infektion in sich tragen. Ist das den Rettern zuvor bekannt, werden die Maßnahmen noch einmal hochgefahren: Dann sind die Johanniter aus der Ketscher Wache im Vollschutzanzug unterwegs, außerdem erkundet zunächst ein einzelner Kollege die Lage und weist den Rest des Teams ein. „Deshalb ist es sehr wichtig, dass Patienten beim Anruf in der Leitstelle sofort mitteilen, dass sie infiziert sind oder dass sie den begründeten Verdacht haben – denn dann können wir vorbereitet in einen solchen Einsatz gehen“, erklärt Rettungsstellenleiterin Maren Schwerdtner.

Auch ihr Vorgesetzter Andreas Hübner (kleines Bild) appelliert an Betroffene, das Thema Corona offen anzusprechen. Der Johanniter-Rettungsdienstleiter für die Region Mannheim erzählt von Einsätzen, bei denen seine Kollegen erst vor Ort den Verdacht bekamen, dass eine Corona-Infektion vorliegen könnte. „Manchmal sagen uns dann die Leute, dass sie von ihrer Erkrankung wussten, das aber am Telefon nicht erzählen wollten“, berichtet Andreas Hübner kopfschüttelnd.

„Das ist für unsere Kollegen, aber auch für andere Patienten eine völlig unnötige Gefährdung, die man ganz leicht hätte verhindern können. In der Folge müssen wir außerdem unser medizinisches Material, das mit dem Infizierten in Kontakt gekommen ist, aus Sicherheitsgründen entsorgen. Das sind jedes Mal einige hundert Euro, die da zusammenkommen.“

Zu schnell Alarm schlagen

Während unbedachte Corona-Patienten also durchaus für Probleme beim Rettungsdienst sorgen können, hält noch eine andere Gruppe von Patienten die Helfer auf Trab. So alarmieren immer wieder Infizierte mit nur leichten Symptomen den Rettungsdienst und verlangen bisweilen energisch, sofort in eine Klinik gebracht zu werden.

„Wenn man aber nur einen milden Verlauf hat und nicht zu einer Risikogruppe gehört, dann kann man Corona durchaus zu Hause auskurieren. Bisweilen haben wir den Eindruck, dass gerade die Jüngeren und Gesunden zu schnell Alarm schlagen, während die deutlich stärker gefährdeten Älteren und Vorerkrankten oft zu lange zögern, Corona auch nur zu erwähnen“, wundert sich Andreas Hübner.

Für den Notarzt Dr. Michael Walter (kleines Bild), der in der Schwetzinger GRN-Klinik arbeitet und regelmäßig Einsätze von der Ketscher Rettungswache aus übernimmt, sind diese Phänomene rund um Corona inzwischen vertraut. „Viele Menschen sind offenbar verunsichert. Es gibt aber ein sinnvolles Vorgehen, wenn man den Verdacht hat, an Corona erkrankt zu sein: Erst zu Hause einen Selbsttest machen, dann bei Bedarf den Hausarzt kontaktieren und das weitere Vorgehen besprechen. Den Notruf muss man nur rufen, wenn wirklich Gefahr besteht - also zum Beispiel akute Luftnot, Bewusstseinsstörungen oder außergewöhnlich hohes Fieber. Der Rettungsdienst ist für lebensbedrohliche Fälle da“, erklärt Dr. Michael Walter.

Der Umgang mit der Pandemie ist auch für den erfahrenen Notarzt inzwischen zum Alltag geworden. Ganz anders verhielt es sich vor zwei Jahren, als das Virus völlig neu war und konkrete Erkenntnisse zu ihm fehlten. „Da gab es schon eine extreme Unsicherheit bei uns Ärzten, durchaus auch Angst. Denn wir wussten schlichtweg nicht, was wirklich gegen diesen unsichtbaren Feind half und wie man sich schützen konnte. Mit der Zeit haben wir dann gelernt, mit der Lage umzugehen. Die größte Hilfe war dabei definitiv die Impfung: Für uns Mediziner war das eine riesige Erleichterung. Deshalb kann ich wirklich nur wiederholen, was inzwischen jeder wissen dürfte: Die Impfung ist der beste Schutz gegen Corona“, appelliert der Schwetzinger Notarzt.

Wohl auch dank der Vakzine hat sich bislang eine weitere Befürchtung in Bezug auf die Omikron-Variante in der Region nicht bewahrheitet: Weder die Johanniter noch die Notärzte haben größere Personalausfälle zu beklagen. „Wir hatten in der gesamten Region Mannheim und Rhein-Neckar nur ganz wenige Quarantänefälle unter den Johannitern. Da scheinen sich der Aufwand mit der hohen Hygiene und die strikt getrennten Teams auszuzahlen“, sagt Rettungsdienstleiter Andreas Hübner.

Wochen werden spannend

„Das größte Problem war bislang, dass viele Kollegen nach den Impfungen ein paar Tage dienstunfähig waren, weil ja gerade Jüngere eher stärkere Impfreaktionen zeigen. Aber seit wir die Impfungen nicht mehr teamweise durchführen, sind diese Ausfälle kein Problem mehr für unsere Dienstplanung“, so Hübner. Die kommenden Wochen würden allerdings aller Voraussicht nach noch einmal spannend: Dann könnte sich die Omikron-Welle stärker auf die Krankenhäuser und Belegschaften auswirken. In der Ketscher Rettungswache sind sich alle Beteiligten dieser Prognosen bewusst – der hohe Aufwand dürfte für die Retter also noch eine ganze Weile zum Alltag dazugehören.