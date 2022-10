Viel Neues und ein wahres Schätzchen

Ketsch/Schwetzingen. Da war er wieder, dieser Duft aus Whisky und Gulaschsuppe, der die Rheinhallengaststätte einmal im Jahr zum Whisky-Eldorado macht. Rudi Müller vom Schwetzinger Traditionsunternehmen Spirituosen Futterer konnte Expertin Julia Nourney und rund 120 Fans des vornehmlich schottischen Lebenswassers willkommen heißen. Nourney ist heute weltweit bei den Brennereien unterwegs, hilft bei der Fassauswahl für Sonderabfüllungen und bei deren Beschreibung für die Tasting Notizen.

Los ging’s mit einer Neuheit von der schottischen Westküste. Annabel Thomas hat dort 2017 eine Organic-Destillerie eröffnet, erzeugt nachhaltig und auf Biobasis etwa 100 000 Liter Alkohol und schafft es trotz der kurzen Lagerdauer ihres NC’ Nean Organic von nur drei bis vier Jahren zu einem wunderbaren Bouquet aus malzigem Karamell. „Es ist einfach toll, was Annabel da aufgebaut hat und wie gut ihr Whisky jetzt schon ist“, urteilt Nourney.

Die Zahl 13 bringt den Besuchern an diesem Tag das Glück einer guten Craigellachie-Abfüllung. Denn so viele Jahre durfte er im Fass reifen. Genauer gesagt zwölf Jahre im Ex-Bourbon- und dann noch ein Jahr in einem Armagnac-Fass aus französischer Schwarzeiche – eine Besonderheit, die für sehr würzige Töne schon beim Reinriechen sorgt. Fast schon walnussig im Abgang.

Apropos Fässer – die sind zum raren Gut geworden: „Die Firmen kloppen sich um die Fässer. Kostete vor 30 Jahren ein Borbon-Fass aus den USA vielleicht 80 Dollar, so sind es heute leicht mal 150 bis 280 Dollar – das lasse sich dann an die 80 Jahre benutzen. Schick sind ja ungewöhnliche Finishs in Barolo- oder anderen Weinfässern. „Da muss man aufpassen, dass man keine Holzsuppe aus dem guten Whisky macht“, sagt Noruney. Denn: „Wenn auf die Belegung mit einem Wein, der vielleicht 14 Prozent Alkohol hat, eine Belegung mit Whisky erfolgt, der 63,5 Prozent hat, dann saugt der das Holz regelrecht aus und man schmeckt schnell nur noch Tannine.“

Ein echtes deutsches Kraftwerk

„A Tale of the Forest“ nennt sich ein neuer Glenmorangie. Dr. Bill Lumsden habe den Geruch feuchten Waldbodens aufnehmen wollen, das Malz wurde über beigemischten Wacholderzweigen gedarrt und eine besonders schicke Verpackung kreiert. Vor der Pause dann noch eine deutsche Granate: Emill Kraftwerk nennt Obstbrenner Michael Scheibel aus Kappelrodeck seine Stoff in Fasstärke von 58,7 Prozent. Er lagert seine Whiskys in einer alten Mühle auf verschiedenen Stockwerken und somit in verschiedenen Temperaturen, nimmt dann je ein Fass aus jeder Etage und mixt die zu seinem Emill Kraftwerk – da merkt man den rauchigen Buchenholzanteil. Für deutsche Verhältnisse eine Innovation.

Nachdem dann die Whisky-Gemeinde gelernt hatte, aus ganz wenig Wasser und doppelt soviel hochprozentigem Whisky eine perfekte Mundmischung zu erzeugen und die leckere Gulaschsuppe für eine Grundlage gesorgt hatte, ging’s in die zweite Runde mit einem zehnjährigen Bunnahabhain von der Insel Islay – aus dem Sherry-Fass mit typischen Rosinennoten im Abgang. Und von Abfüller Signatory noch dazu in die Monument-Serie aufgenommen und deshalb mit dem alten Keltenkreuz Kildalton Cross von Islay auf dem Etikett ein Schmuckstück für den Whisky-Schrank. Erst 2017 eröffnet wurde auf der bei Sky gelegenen Insel Raasay die gleichnamige Brennerei. „Da leben nur 161 Menschen, könnt ihr euch vorstellen, wie scheiße das dort im Winter ist, da braucht man Whisky“, scherzte Nourney. Der erste Single Malt, der jetzt auf dem Markt ist, ist leicht torfig und aus sechs verschiedenen Fässern gemixt, unter anderem auch dabei, die seltene Gelbeiche.

Dann ging’s ans Eingemachte – also in den torfigen und rauchigen Bereich. „Smokehead“ heißt eine Linie des unabhängigen Abfüllers Mac Leod, in dem ein Islay-Whisky steckt (wahrscheinlich ein Caol Ila) – mit Rum-Finish. Und dann noch ein besonderes Schätzchen: Der schon knapp gewordene Ardbeg Ardcore, den die Brennerei selbst als punkig-sten Whisky beschreibt, den man je gemacht habe. Ohne Altersangabe wird er wohl Fässer in sich bergen, die sechs bis acht Jahre als sind – dafür spricht auch die helle Farbe. Aber er rockt den Gaumen durchaus und ist trotz seines Preises von 179 Euro sicher eine gute Wertanlage.

Apropos: Ein interessante Geschichte hatte Julia Nourney noch für die Fans der Islay-Whiskys parat. Dort dürfte den inzwischen neuen und dann nach der Wiedereröffnung der Port Ellen-Destillerie das rauchige Malz als Grundlage ab dem Jahr 2024 knapp werden. Denn die einzige Mälzerei ist längst an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt und will dann vorwiegend die zum eigenen Konzern gehörigen Brennereien beliefern (Lagavulin, Caol Ila, Port Ellen). Ardbeg und Co. müssten sich dann ihr Malz woanders besorgen. „Das würde auch den Geschmack des Whiskys verändern“, prophezeit die Expertin: „Und die Preise werden nochmals deutlich steigen.“