Ketsch. Für die Misereor-Fastenaktion am Samstag und Sonntag, 20. und 21. März, liegen Spendentüten in den Kirchen aus, teilt die katholische Gemeinde mit. Diese können mit der Spende in die Sammelkörbe am Ausgang der Kirchen gelegt werden – gegebenenfalls auch mit Adresse für Spendenbescheinigungen versehen.

Die Spende kann auch auf das Konto der Kirchengemeinde überwiesen werden: Katholische Kirchengemeinde Brühl/Ketsch, DE90 6725 0020 0021 0010 23, Sparkasse Heidelberg, oder DE 56 5479 0000 0014 2005 68, Volksbank Kur- und Rheinpfalz, „Verwendungszweck Misereor 2021“.

Die Missionsgruppe St. Sebastian macht auf das Angebot von Marmelade aufmerksam. Der Angebotstisch mit Spendenbox steht in der Nähe des Hauptportals. Am Sonntag, 21. März, gibt es nach dem Gottesdienst zudem frischen Quittenlikör und Pesto. zg/mf.