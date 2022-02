Vier Säulen im Zentrum

Ketsch/Brühl. Insgesamt 650 Schüler in 25 Klassen besuchen aktuell die Marion-Dönhoff-Realschule. Träger ist der Schulverband Ketsch/Brühl. Corona lässt keinen Tag der offenen Tür zu – detaillierte Informationen liefert die Schulleitung per virtueller Vorstellung auf der Internetseite www.doenhoff-rs.de.

Dort können sich potenzielle neue Schüler und ihre Eltern einen Überblick über die Einrichtung, ihr Profil und auch die Räumlichkeiten machen.

Zwei Abschlüsse möglich

Das Profil der Realschule ist in vier tragenden Säulen verankert: Berufsorientierung, Soziales Lernen, Sport und Bewegung sowie Gitarrenklasse. Schüler können in der Dönhoff-Schule nach der zehnten Klasse entweder den Realschulabschluss oder nach der neunten Klasse den Hauptschulabschluss erwerben.

Das Team der Schulleitung betont, Interessierten auch per E-Mail an die Adressen m.jendritzki@doenhoff-rs.de, d.gerard@doenhoff-rs.de oder an k.dobhan@doenhoff-rs.de Rede und Antwort zu stehen. Die Anmeldungen der Schüler für die Klassenstufe fünf findet nur am Mittwoch, 9. März, und Donnerstag, 10. März, statt. zg