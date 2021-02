Ketsch. Wie viele Kinder sie ingesamt betreut hat, wie viele Mal sie die beliebten Kinderlieder gesungen hat und wie viele Bastelarbeiten sie mit ihren kleinen Schützlingen in all den Jahren gefertigt hat, dies lässt sich nicht beziffern, aber es waren eine ganze Menge. Wenn im Sommer am 31. August für Roselinde Zeilfelder der letzte offizielle Arbeitstag endet, liegen 45 Berufsjahre als Erzieherin und davon fast 25 Jahre als Kindergartenleiterin hinter der beliebten Ketscherin. „Es fühlt sich aktuell noch etwas unwirklich an und bis dahin ist ja auch noch ein wenig Zeit, denn dieses Kindergartenjahr vollende ich natürlich“, sagt die 63-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung in der Villa Pusteblume.

Dort, in der Parkstraße ist die gebürtige Mannheimerin, die seit 1964 in der Enderlegemeinde lebt, seit 1997 Kindergartenleiterin. Wie sie in den 1970er Jahren damals zu dem Beruf der Erzieherin kam, weiß sie noch genau: „Ich hatte Anfangs mit dem Gedanken gespielt, Logopädin zu werden, doch schließlich brachte mich mein ehemaliger Realschullehrer Herr Wolf auf die Idee, dass Erzieherin doch etwas für mich sei, denn ich wünschte mir einen Beruf, in dem ich mit Kindern zu tun habe. Also begann ich eine Ausbildung zur Erzieherin. Mein Anerkennungsjahr habe ich dann in Schwetzingen im Kindergarten St. Maria absolviert und wechselte danach 1976/77 in den Kindergarten in der Kolpingstraße, der heute Villa Sonnenschein heißt, und habe seither beruflich und privat, außer für Urlaube, Ketsch nicht mehr verlassen“, lacht die Mutter von drei erwachsenen Kindern.

Als die heute 35-jährige Tochter Fabiola, zwei Jahre später Tochter Verena und weitere drei Jahre danach Sohn Julian geboren wurden, ging Roselinde Zeilfelder zwar in Elternzeit, sprang jedoch in den katholischen Kindergärten der Enderlegemeinde immer wieder aushilfsweise ein und war ebenso als Tagesmutter aktiv. „Als ich 40 Jahre alt war, übernahm ich schließlich die Leitung in dem damals neu eröffneten kommunalen Kindergarten Villa Pusteblume und dies war damals für mich ein großer Schritt, denn bis dahin hatte ich mit den Verwaltungsaufgaben einer Leiterin wenig zu tun. Rückblickend kann ich sagen, es war gut, dass wir damals hier mit zwei Gruppen gestartet sind und alles in ganz gesundem Tempo gewachsen ist. Doch eines ist mir immer wichtig gewesen und das habe ich nie komplett aufgegeben: die Arbeit am Kind, denn die Kinder sind das Wichtigste“, sagt Zeilfelder, die davon überzeugt ist, dass man diesen Beruf nur ausüben kann, wenn man ihn als Berufung versteht.

Mittlerweile gibt es in der Villa Pusteblume sechs Gruppen und eine weitere Waldgruppe ist angegliedert, einen großen Personalstamm gilt es ebenso zu verwalten. „Vieles hat sich sicher verändert in den Jahren, wenn man an die Öffnungszeiten der Kindergärten denkt oder auch an die Betreuung, die mittlerweile ab zwei Jahren angeboten wird. Als ich im Beruf anfing, war ich als Erzieherin alleine für 30 Kinder ab drei Jahren zuständig, heute sind es mehrere Erzieherinnen in einer Gruppe von 24 Kindern“, bilanziert sie.

Neue Namen für Bewährtes

Was sich allerdings nie verändert hat, dass sind die „Kindergartenklassiker“ wie das Laternenbasteln rund um den Martinstag und die jahreszeitbedingten Kinderlieder, die seit Generationen gesungen werden. „Gefördert wurden die Kinder zu allen Zeiten meiner beruflichen Tätigkeit. Die Mittel und Möglichkeiten haben sich gewandelt und manchmal haben sogar bewährte Dinge einfach einen anderen Namen erhalten“, schmunzelt Zeilfelder.

Allerdings sei heute die Zeit viel schnelllebiger und dies bemerke man auch an den Kindern, die manchmal schneller das Interesse an einem Beschäftigungsangebot verlieren, als es vielleicht früher der Fall war. „Grundsätzlich ist dies jedoch immer sehr individuell und wir Erzieherinnen wissen, dass es auch darauf ankommt, wie wir die Kinder für etwas motivieren und begeistern“, erklärt sie weiter.

Ihre Nachfolge sei derzeit noch offen, eine entsprechende Stellenausschreibung läuft seitens der Gemeinde. „Meine Stellvertreterin Uli Vay wird auch weiterhin die Stellvertretung der neuen Leitung sein und wir haben hier ein Team aus Mitarbeiterinnen, die schon viele Jahre sehr gut zusammenarbeiten, so dass die neue Leitung bestimmt frischen Wind in die Villa Pusteblume bringen, aber sich auch auf ein sehr erfahrenes Team verlassen kann. Natürlich war durch Corona mein letztes Berufsjahr ganz anders, als ich es mir vielleicht gewünscht hätte, und ob es eine kleine Abschiedsfeier, auch für die Kinder, die nun in die Schule wechseln, geben kann, das weiß aktuell noch keiner“, überlegt sie.

Doch eines ist ab September fest geplant: endlich mehr Zeit mit der vor Kurzem geborenen ersten Enkelin Emma verbringen. „Mein Mann Hans-Joachim, der in Ketsch eine Massagepraxis betreibt, wird gemeinsam mit mir in den Ruhestand gehen und wir möchten die dann neu gewonnene Freizeit zusammen genießen. Langeweile wird wohl nicht aufkommen. Auf viel Zeit in unserem Garten freue ich mich außerdem, doch natürlich blicke ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Zukunft, denn sicher werde ich die Kinder sehr vermissen. Mein Dank gilt meinem Team, den Kolleginnen aus den anderen Kindergärten und der Gemeinde, die mich immer unterstützt hat. Und da ich in Ketsch wohne, werde ich glücklicherweise viele immer mal wieder treffen“, sagt Roselinde Zeilfelder und schon schubst sie wieder die Schaukel an, denn die lachenden Kinder haben noch lange nicht genug.