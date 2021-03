Ketsch. Es sei eine alte Weisheit, die von der Mobilen Jugendarbeit befolgt werde: Wenn man von etwas keine Ahnung hat, ist man lieber still und fragt jemanden der es besser weiß. Derzeit bestehen viele Unsicherheiten rund um das Thema Viruserkrankungen und Impfen. So wurde das Team auf die aus Ketsch stammende Biologin mit Schwerpunkt Virologie Dr. Eva-Jasmin Freyschmidt aufmerksam. Sie erklärte sich bereit, anonym eingesendete Fragen von Jugendlichen in einem Videocast zu beantworten. Montags, mittwochs und freitags wird eine Frage kurz erklärt und das Video auf den Instagram- und Facebook-Seiten der Mobilen Jugendarbeit geteilt.

Mit ihren Informationen will sie Licht ins Dunkel zu bringen. Die Videos findet man bei Instagram unter jugendarbeit_bruehl_ketsch. Dort gibt es die Links, um auf die Seite zu gelangen. „Auch wenn man nicht bei Instagram registriert ist, kann man die Videos einsehen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Fragen der Jugendlichen:

Was ist ein Impfstoff und wie funktioniert er? Hier geht's zur Antwort.

Was ist mRNA, RNA oder DNA? Hier geht's zur Antwort.

Wie funktioniert der mRNA-Impfstoff? Hier geht's zur Antwort.

Zur Person: Dr. Eva-Jasmin Freyschmidt Dr. Eva-Jasmin Freyschmidt ist promovierte Diplom-Biologin. Sie ist am 19. Mai 1975 in Heidelberg geboren, wuchs in Ketsch auf. Mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern – fünf und drei Jahre alt – wohnt sie in Berlin. Nach dem Abitur im Gauß-Gymnasium in Hockenheim studierte sie Biologie in Heidelberg. Freyschmidt promovierte am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, erforschte etwa einen Humane Papillomviren-Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs. Im Anschluss ab 2004 war sie an der Harvard Medical School in Boston tätig, widmete sich bis 2011 unter anderem der Erforschung der Vacciniviren (Pockenimpfung). Von 2011 bis 2016 arbeitete sie als persönliche Referentin des Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren in Berlin. Sie befindet sich im Moment in Elternzeit.