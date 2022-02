Virtueller Rundgang an der Neurottschule

Ketsch. Der Tag der offenen Tür an der Neurott-Gemeinschaftsschule findet in diesem Schuljahr aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens ausschließlich digital statt. Das Team der Schule hat unter www.neurottschule-ketsch.de Informationen rund um den Start in die 5. Klasse zusammengestellt, die seit einiger Zeit abrufbar sind.

Dazu gehört ein virtueller Schulhaus-Rundgang, der Einblicke in die Räumlichkeiten ermöglicht. Um sich ein Bild von der Schulart, vom Konzept und vom kulturellen Profil der „Gemeinschaftsschule mit Lernkultur“ zu machen, stehen Informationen in Bild und Text zur Verfügung. Wichtige Termine und Informationen für die Schulanmeldung sind ebenfalls abrufbar.

Lehrer-Gespräch vereinbaren

Zusätzlich bieten Lehrkräfte persönliche Gespräche in Form von Videokonferenzen auf der Plattform Jitsi für Viertklässler und ihre Familien am Freitag, 18. Februar, von 16 bis 18 Uhr an. Wer eine Videokonferenz mit einer Lehrkraft vereinbaren möchte, wird gebeten, sich bis spätestens Mittwoch, 16. Februar, unter Telefon 06202/85 93 40 (montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr) anzumelden.