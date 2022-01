Vollstes Vertrauen in Nachfolgerinnen

Ketsch. „Dass die ärztliche Versorgung für die Ketscher Bürger gewährleistet wurde und auch weiterhin gewährleistet ist, dafür bin ich Ihnen allen sehr dankbar“, bekräftigt Bürgermeister Jürgen Kappenstein, der gerne in die Praxis von Dr. Karsten Mrozik am Schillerplatz 1 gekommen ist, um den engagierten Allgemeinmediziner zu verabschieden und gleichzeitig dessen Nachfolgerinnen willkommen zu heißen.

Vor 25 Jahren, genau am 1. September 1997, eröffnete Dr. Mrozik seine Praxis – am kommenden Freitag wird er sich dann in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. „Ich blicke zurück auf eine schöne Zeit und bin meinen Patienten für ihre oft sehr langjährige Treue und ihr Vertrauen sehr dankbar. Was ich nun tatsächlich im Ruhestand vorhabe, das lasse ich ganz entspannt auf mich zukommen. Im ärztlichen Bereitschaftsdienst werde ich jedoch weiterhin tätig sein, denn so ganz aufhören, dies möchte ich nicht“, betont Dr. Mrozik.

Seine etablierte Praxis und sein Praxisteam bestehend aus Christiane Vögler, Kirstin Degenhardt und Nancy Debole weiß er in guten Händen, denn mit den Ärztinnen Dr. Julia Golatta und Dr. Jenny Peterschmitt lassen sich künftig zwei erfahrene Ärztinnen in Ketsch nieder. „Meine Patienten waren einerseits natürlich enttäuscht, dass ich nun meine Praxis weitergebe, anderseits jedoch sehr erfreut, dass es hier fast nahtlos weitergeht. Ich habe vollstes Vertrauen, dass meine Nachfolgerinnen den Patienten mit viel Wissen und Engagement zur Seite stehen werden“, sagt Dr. Mrozik.

Nachdem am 21. Januar sein letzter Arbeitstag beendet ist, wird die Praxis renoviert, umgebaut und IT-technisch auf den neuesten Stand gebracht. Am Montag, 7. Februar, wird die Praxis wieder eröffnet.

Zuvor in Goethestraße tätig

Beide Ärztinnen sind in der Enderlegemeinde nicht unbekannt und waren zuvor in der hausärztlichen Praxis in der Goethestraße tätig. „Dort haben wir uns kennengelernt, sehr gut miteinander gearbeitet und nun hat es sich ergeben, dass wir gemeinsam eine Praxis führen werden“, erklärt Dr. Julia Golatta, die in Bonn studierte, Fachärztin für innere Medizin ist und über berufliche Stationen im Diakonissenkrankenhaus in Speyer 2017 schließlich nach Ketsch kam.

Ihre Kollegin Dr. Jenny Peterschmitt studierte in Lübeck und Heidelberg, ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Akupunktur und war, bevor sie in die Enderlegemeinde kam, im Theresienkrankenhaus Mannheim, in der Uniklinik in Heidelberg und in der GRN Klinik Schwetzingen tätig. Beide Ärztinnen arbeiten Vollzeit in der Praxis.

„Wir ergänzen das erfahrene Praxisteam außerdem um Sabrina Schimmele, die als medizinische Fachangestellte und Praxismanagerin tätig sein wird“, sagt Julia Golatta. Nachdem zum Jahresende bereits Dr. Kneller in Ketsch seine Praxis aufgab, nun Dr. Mrozik folgt, sind nun zwei Ärztinnen nachgerückt, die mit viel Engagement dafür sorgen möchten, dass die ärztliche Versorgung in Ketsch weiter gewährleistet ist.

„Wir freuen uns auf die neuen Aufgaben und besonders auf die Patienten. Alle Leistungen werden wir weiterführen und perspektivisch unser sonographisches Angebot ausweiten“, bekräftigt Dr. Jenny Peterschmitt und Dr. Julia Golatta stimmt ihr zu. csc

