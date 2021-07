Von der Probe in die Pause

Ketsch. Als die 44 Sänger zur ersten gemeinsamen Chorprobe des Gesangsvereins Cantiamo bei der katholischen Kirche der Enderlegemeinde eintrafen, war eines deutlich zu sehen: Das strahlende Lächeln und die Vorfreude auf gemeinsamen Gesang. „Ich freue mich so, hier zu sein. Mir haben der Kontakt und das gemeinsame Gesangserlebnis so gefehlt. Obwohl unser Vorstand uns immer fleißig mit Informationen versorgt hat und das Vereinsleben so betrachtet sehr gut aufrechterhalten wurde“, bekräftigt Barbara Meuschel-Gierschek aus Schwetzingen, die seit zehn Jahre bei Cantiamo singt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Silke Kraßnitzer und Hannelore Habel aus Ketsch vom Vorstandsteam des seit nun 26 Jahren bestehenden Gesangsvereins führen weiter aus: „Wir haben nach den vielen Monaten ‚online singen’ seit Juli in zwei kleineren Gruppen in der evangelischen Kirche geprobt, heute kommen wir endlich wieder komplett zusammen. In der evangelischen Kirche wurden wir sehr herzlich von Pfarrer Christian Noeske empfangen, der als Musikliebhaber froh war, dass endlich wieder dieses wichtige Kulturgut zurückkehrte.“

Zum letzten Mal fand das gemeinsame Singen fast genau vor einem Jahr statt, als man auf dem Flugplatz zu einer letzten Probe vor den Sommerferien 2020 zusammenkam. „Doch im Freien singen – das ist ganz anders als in einem Raum mit guter Akustik. Man hört draußen nicht den gesamten Chor, dies macht einen erheblichen Unterschied“, weiß Kraßnitzer aus Erfahrung.

In der großen katholischen Kirche sind mit Abstand Plätze für die jeweiligen Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass gekennzeichnet, der seit März 2020 für Cantiamo tätige Dirigent Bernhard Sommer hat sein Keyboard aufgebaut und ist ebenso voller Freude, dass nun alle wieder gemeinsam Proben dürfen. „Die Akustik ist hier sehr schön und so viele sind dabei. Auch, dass wir wieder neue Mitglieder gewonnen haben, freut mich – wir sind natürlich immer auf der Suche nach weiteren Sängern. Besonders männliche Stimmen wie Tenor und Bass, aber auch weitere Sopranstimmen wären schön“, erklärt der in Speyer wohnende Musiklehrer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Verein sei jeder ab dem Alter von 14 Jahren willkommen, der Spaß am Singen hat. Das Repertoire von Cantiamo sei vielseitig. „Aktuell proben wir Lieder wir ,Bella Ciao’, bekannt aus der Serie ,Haus des Geldes’, dann das Lied ,Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann’ von den ,Comedian Harmonists’, ,Stille Nacht’ von Schubert und das Lied ,Viele verachten die edle Musik’“, ergänzt Hannelore Habel.

Mit Lockerungs- und Atemtechnikübungen beginnt die Probe und alle hoffen, dass es nach ab Mitte September die Entwicklungen es weiter zulassen, dass man sich zum gemeinsamen Singen treffen darf. „Natürlich möchten wir perspektivisch auch unser bisher verschobenes Jubiläumskonzert nachholen und gemeinsame Vereinsaktivitäten durchführen, aber man muss immer schauen, was zu welchem Zeitpunkt möglich ist“, weiß Habel im Gespräch zu berichten. csc

Info: Weitere Informationen unter www.cantiamo-ketsch.de