Von Leiden und Freuden

Ketsch. Im Anschluss an den Gottesdienst zu Karfreitag zeigte die evangelische Kirchengemeinde den Film „Jesu Weg ans Kreuz und die Freude über Ostern“. Der Film ist mit Erzählfiguren ausdrucksstark in Szene gesetzt. Er erzählt die Geschichten von Jesus vom Einzug in Jerusalem bis zu seiner Auferstehung am Ostermorgen.

Es ist eine filmische Erzählung, die auf ruhige Weise von den wichtigsten Ereignissen der Karwoche und der Auferstehung Jesu berichtet. Dazu wird auf die entsprechenden Kapitel des Matthäus-, Markus- und Lukasevangeliums zurückgegriffen und diese werden in kindgemäßer, durchgehend gut verständlicher Art nacherzählt.

Weitere Vorstellungstermine des Films „Jesu Weg ans Kreuz und die Freude über Ostern“ sind an diesem Samstag, 8. April, um 16, 16.30 und 17 Uhr in der Johanneskirche in Ketsch. Der Eintritt zu diesen Filmvorführungen für die ganze Familie ist frei. zg