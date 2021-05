Vor Ort noch zu wenig Ladeoptionen

Ketsch. Auf großes Interesse ist die Veranstaltung der Grünen zur Elektromobilität gestoßen, teilt der Ortsverband mit. Die Online-Konferenz sei zu einem lebendigen Erfahrungsaustausch geworden und es sei feststellt worden, „dass die Zukunft schon begonnen hat“.

Zunächst ergriff Nikolaus Eberhardt, Sprecher der Grünen Ketsch, das Wort: Vor über 20 Jahren, als junger Ingenieur, sei er an der Entwicklung des Brennstoffzellenfahrzeuges beteiligt gewesen. Auch wenn schon damals die entwicklungstechnischen Weichen gestellt worden seien, so sei erst in den letzten zwei Jahren aus dem Randthema ein Hype geworden. Eberhardt selbst fahre ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug, das bei richtiger Anwendung mit sehr geringem Verbrauch auskomme. Bei falscher Anwendung allerdings werde es ineffizient und bleibe damit eine Übergangstechnologie.

Umstellung im Alltag

Immer mehr alltagstaugliche und vollelektrische Fahrzeuge kämen auf den Markt. Die Preise sinkten und immer mehr Menschen interessierten sich für die Elektromobilität. Dass dies jedoch eine Umstellung im Alltag bedeute, dass mehr nachgedacht und geplant werden müsse, wann wie und wo geladen werde, wurde aus den verschiedenen Perspektiven beleuchtet.

Auch Martin Trinler von der Agenda Gruppe „emobil in Hoggene“ berichtete von seinen Erfahrungen. Er fahre noch effizienter als Eberhardt, da er Solarstrom vom eigenen Dach nutze. Mit so genannten Wallboxen könnten Haus- oder Parkplatzeigentümer selbst oder auch in Nachbarschaftsgruppen flexibel eigene Ladepunkte aufbauen.

Auch die öffentlichen Ladesäulen seien ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur und müssten weiter ausgebaut werden. Auch wenn Energieversorger hier die Kosten der Ladesäule übernähmen, sei der Anschluss an das Stromnetz ein Faktor, der nicht immer und überall möglich sei. Vertreter aus Hockenheim, Schwetzingen und Plankstadt berichteten aus ihren Gemeinden und es sei deutlich geworden, dass sich Ketsch hier noch das eine oder andere abschauen könne, heißt es. Gerade für Mietende oder für alle, die keinen eigenen Anschluss installieren könnten, seien die öffentlichen Ladestellen wichtig. Leider sei in Ketsch der Umbau der Schwetzinger Straße und des Marktplatzes nicht genutzt worden, um eine entsprechende Ladeinfrastruktur zu schaffen. Das Bild der Gemeinde werde sich dahingehend verändern müssen, heißt es von Seiten des Grünen-Ortsverbands. zg