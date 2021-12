Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Ketsch. Bei einem Verkehrsunfall ist ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei 15.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, bog am Montagabend gegen 21 Uhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Audi von der Karlsruher Straße nach links in die Schwetzinger Straße ab. Dabei übersah er einen auf der Schwetzinger Straße, in Richtung Autobahn fahrenden, 20-jährigen Seat-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der 31-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Eine 21-jährige Beifahrerin des Seats wurde leicht verletzt. Beide Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/2880 zu kontaktieren.