Vorsitzender Thomas Baro führt TTC in die Zukunft

Ketsch. Thomas Baro begrüßte als Vorsitzender zahlreiche Teilnehmer an der Mitgliederversammlung des 1. TTC Ketsch in der Rheinhallengaststätte. In seiner Ansprache hob Baro hervor, dass es nach den pandemiebedingten Unterbrechungen mit einigen Anlaufschwierigkeiten gelungen sei, das Vereinsleben mit Training und Spielbetrieb wieder ins Laufen zu bekommen.

Das gesellschaftliche Leben gestalte sich allerdings noch sehr verhalten, aber immerhin sei eine sehr erfolgreiche Teilnahme am „Aktionstag der Ketscher Vereine“ Ende vergangenen Monats in der Rheinhalle organisiert und durchgeführt worden, unterstreicht das Führungsgremium des 1. TTC Ketsch in einer Pressemitteilung zur Versammlung.

Die Gewählten Vorsitzender: Thomas Baro. Pressewart: Peter Pfeuffer. Kassenrevisor: Jürgen Slavik. Damenwartinnen: Anja Hauck und Leonie Sturm. Vertreterin der Jugendabteilung: Emma Sturm. zg

Höhepunkt für den stellvertretenden Vorsitzenden Clemens Wollenweber sei die aufwändige Beschaffung neuer Spielkleidung gewesen, für es wieder gelungen sei, namhafte Trikotsponsoren zu gewinnen. Besonders betonte er, dass der Verein die Kosten für Trikots und Spielhosen sowie -röcke komplett übernommen hat.

Jugend wird neu aufgebaut

Die Fachwarte Elias Hartmann als Sportwart der Herren, Björn Strugies in seiner Funktion als Sportwart für die Damen und Jugendwart Fabian Roth zeichneten unterdessen ein gemischtes Bild. Im Damenbereich scheine der Abstieg aus der Oberliga unvermeidlich, während die Herren noch gute Chancen auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga besitzen. Die Jugend befindet sich gerade im Neuaufbau mit bis zu 20 Mädchen und Jungen, die der Club über Schulkooperationen gewonnen hat. Die sportlichen Prognosen für die kommende Runde seien nach Auskunft der Sportwarte schwierig, da der Spielbetrieb für die laufende Saison noch gar nicht abgeschlossen ist und es auch noch keinen Überblick über personelle Veränderungen gibt.

Kassenwart Christoph Pietrek berichtete danach über eine solide Finanzlage des Vereins. Eine korrekte Buchführung war Pietrek durch die Kassenprüfer Jürgen Slavik und Stefan Künzig bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung bestätigt worden.

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft folgten die anstehenden Neuwahlen. Die Mitgliederversammlung dankte dabei dem bisherigen Damenwart Björn Strugies, der sein Amt nach elf Jahren abgab, für die gute, erfolgreiche und angenehme Zusammenarbeit. Er scheidet damit zwar aus der Vorstandschaft aus, bleibt dem Club jedoch als EDV-Leitbenutzer und Gestalter der Homepage erhalten.

Abschließend warb Vorsitzender Baro für die nach Auskunft des TTC „sehr aktive Seniorensportgruppe unter der bewährten Leitung von Ellen Mutterer, die das Vereinsleben seit vielen Jahren durch Gymnastiksport donnerstags in der Werderhalle und zahlreiche gesellschaftliche Aktivitäten bereichert“, heißt es in der Pressemitteilung. Mit einem Dank an das Engagement aller Teilnehmer beendete der Vorsitzende die Mitgliederversammlung. pip/zg

