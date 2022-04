Vorsprung ausgebaut

Ketsch. In der sechsten Runde der Verbandsspiele konnten die drei führenden Mannschaften des Schachclubs ihre Spitzenposition in ihrer jeweiligen Klasse weiter ausbauen. Ketsch I gelang in der Bereichsliga Nord I trotz zweifachen Ersatzes ein deutlicher 6,5:1,5-Sieg gegen Neckarhausen.

Marcel Herm holte am Spitzenbrett den Punkt. Martin Schrepp bestätigte seine hervorragende Form mit einem schönen Sieg. Gegen Florian Schrepps Angriffswirbel hatte sein Gegner nichts entgegenzusetzen und Heinz Sessler hatte bei seinem Erfolg keinerlei Probleme. Hans Peter Detter setzte seine fantastische Siegesserie fort und hat nun bereits aus sechs Spielen sechs Punkte erreicht. Remis spielten Yasin Öztürk, Werner Ries und Annette Schrepp.

Ein glatter 5:1-Sieg gelang Ketsch II in Altlußheim. Lorenz Blocher entschied das Duell am Spitzenbrett zu seinen Gunsten. Weiterhin ohne Punktverlust ist Kai Schäfer der mit einem schön herausgespielten Sieg seine imposante Siegesserie fortsetzen konnte. Lukas Siegel, Marc Fugger und Patrick Kohlmeier verließen das Brett ebenfalls als Sieger.

Ohne Mühe gegen Hockenheim V

Ketsch III hatte keine Mühe, die Nachwuchskräfte des Teams Hockenheim V in die Schranken zu weisen. Gerhard Teichmann, Ronald Freudenberger, Christian Heiser und Jannik Huck konnten beim 4:0-Sieg ihr Können demonstrieren. In der Einsteigerklasse trennten sich Ketsch V und Reilingen III 4:4 unentschieden. Für Ketsch punkteten Lennart Rudel (1,5), Julian Loff (1), Paul Luca Marotta (1), und Serkan Sandikci (0,5).

Am Freitag, 29. April, findet das Schnellschachturnier für den Monat April statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg