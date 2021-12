Walter Gottermeier wird beim Ketscher Marathonteam zum Ehrenmitglied

Ketsch. Nach einjähriger Auszeit begrüßte die Vorsitzende des Marathonteams (MTK) Gabi Kief im „Odysseus“ 40 Vereinsmitglieder zur Jahresabschlussfeier. Kief berichtete von zwei Laufjahren, in denen der Verein auf viele Veranstaltungen und Aktivitäten habe verzichten müssen.

Mit Abstand und Vorsicht ging es erst im Sommer wieder in die Sternallee und seit Kurzem zum Flutlichttraining auf der Tartanbahn der TSG. Individuell ließen es sich Mitglieder nicht nehmen, bei Spenden- und virtuellen Läufen an den Start zu gehen. Außerhalb der Laufszenerie überzeugten Mitglieder beim „Stadtradeln“ und führten das MTK in Ketsch auf den ersten Platz.

Eine besondere Ehrung erfuhr Hauptkassierer Walter Gottermeier. Als Gründungsmitglied hielt er die Finanzen des MTK seit 2005 professionell zusammen, fehlte in keiner Vorstandssitzung, hielt Kontakt zum Finanzamt und Sportbund und war auch im Training und bei den Läufen stets präsent. Ein Unfall sorgte dafür, dass er seine sportlichen Ambitionen so gut wie einstellen musste und sein Amt im Sommer aufgab.

Vorsitzende Gabi Kief dankte Gottermeier für seinen engagierten Einsatz, seine Loyalität zum Verein und ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Sie überreichte ein Abschiedsgeschenk, geschmückt mit einem Blumenstrauß. Sie teilte mit, dass Tobias Wunderlin kommissarisch bis zur nächsten Hauptversammlung das Amt des Hauptkassierers übernommen hat.

Optimistisch zeigte sich die Vorsitzende für die Zukunft. Cheforganisator Hans-Jürgen Stotz – der auch das vereinsinterne sportliche Highlight „laufen, biken und walken“, bei dem am Ende 5506 Kilometer zu Buche standen, präsentierte – habe alle Weichen für ein erlebnisreiches Wochenende zum Hannover-Marathon im Frühjahr mit Hotelübernachtung, Sightseeingtour, Ablaufplan und Shirtaktion gestellt. Nur noch wenige Plätze seien frei. zg