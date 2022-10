Wanderung zur Kalmit

Ketsch. Viele Vereinsmitglieder der Tanzfreunde trafen sich auf dem Parkplatz Hüttenhohl in der Pfalz zur Clubwanderung. Die erste Etappe führte Richtung Felsenmeer,

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es stand ein Kommunikations- und Geschicklichkeitsspiel auf dem Programm. Die Fragen beschäftigten sich hauptsächlich mit dem Vereinsgeschehen. Einige liefen die Strecke bestimmt doppelt, damit sie die Antworten von den richtigen Leuten erhielten. Nach stetigem Anstieg erreichte die Gruppe den ersten Rastplatz, das Kalmit-Haus.

Weiter ging es zum Haus Hohe-loog: Bewaffnet mit Regenschirm (nein, es regnete nicht) und einem Tischtennisball auf einem flachen Brett jonglierend, traten immer zwei Gruppen gegeneinander an. Es galt, eine Strecke so schnell wie möglich abzulaufen – nur ein Spiel von mehreren. Das letzte Teilstück, zurück zum Ausgangspunkt, wurde gemütlich erwandert. Bald freute man sich auf den Abschluss in Maikammer. Die Stimmung war klasse, das Essen gut, das Wetter prima und gewonnen hatte jeder, der dabei war. zg