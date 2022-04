Wangler soll es werden

Ketsch. Mit großer Mehrheit stimmte die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins dieser Tage für die Unterstützung des unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Timo Wangler bei der Wahl am 8. Mai und folgte damit der Wahlempfehlung von Fraktion und Vorstand. Nach der Begrüßung durch Ortsvereinsvorsitzende Sandra Reiff und einleitenden Worten von Fraktionssprecher Tarek Badr, sprach Wangler zunächst über seinen persönlichen und beruflichen Werdegang, bevor er auf die Ziele und Vorstellungen seiner Kandidatur einging.

Geboren und aufgewachsen im Schwarzwald, absolvierte Wangler die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl und kam über das städtische Controlling in Wiesloch und seiner Stelle als stellvertretender Kämmerer und späterer Leiter des Kämmereiamtes der Gemeinde Sandhausen in die Kurpfalz.

Seit gut 20 Jahren lebe der Diplomverwaltungswirt nun in Ketsch und sei in der Spvgg 06 als Abteilungsleiter der AH, Jugendtrainer und Aktiver engagiert (wir berichteten). „Wenn ich von Klimaschutz und Mobilität rede, dann möchte ich Vorbild sein!“, sagt Timo Wangler und berichtet, dass er mit dem Rad zur Arbeit fahre und sich zwischenzeitlich vegetarisch ernähre. Zentrale Themen seien für ihn neben Finanzen und Wirtschaft auch Klima und Umwelt sowie die Stärkung des Ehrenamtes.

In einer Fragerunde stand Timo Wangler den Genossen Rede und Antwort. Nach der Aussprache stimmte die Versammlung mit überwältigender Mehrheit der Unterstützung Timo Wanglers als Bürgermeisterkandidaten zu. Sandra Reiff und Tarek Badr schlossen die Veranstaltung und gratulierten dem Bürgermeisterkandidaten zu diesem klaren Votum. „Seine berufliche Erfahrung und seine fachliche Expertise spreche für sich“, meinte Fraktionssprecher Tarek Badr abschließend. zg