  Warum ich heute mal Vorbild bin

Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser,

seit mein Herrchen mit einem kritischen Blick auf der kleinen quadratischen Platte im Badezimmer stand (ich hab es euch doch beim letzten Mal erzählt), ist es ganz interessiert an irgendwelchen Ideen, wie man sich schlau ernährt. Ich kann hierzu nur den Kopf schütteln.

Also ich als Hund fresse immer, wenn ich Hunger habe und es etwas gibt, und wenn es nichts gibt, dann fresse ich eben nicht und wenn es was gibt und ich habe keinen Hunger, dann fresse ich eben auch nicht. Dafür brauche ich definitiv keinen Ernährungsberater.

Morgens zum Beispiel, da mag ich nichts fressen. Zumindest definitiv nicht, solange ich keine ausgiebige Gassirunde gedreht habe. Ist ja auch logisch: Wo nichts rausgeht, passt erst mal auch nichts rein – hähä. Mein Herrchen sagte neulich zu mir: „Mensch Marley, du bist echt ganz schön clever. Du machst nämlich dieses 16:8-Intervallfasten. Einfach 16 Stunden lange nichts fressen und dann acht Stunden fressen, was du willst!“

Ich mache bitte was? Was wir Tiere so ganz nebenbei, sagen wir instinktiv machen, ist nun eine tolle neue Erkenntnis? Versteh’ ich zwar nicht, aber irgendwie finde ich es cool, wenn ihr Zweibeiner von uns was lernt. Der Begriff Hundeschule bekommt hier jedenfalls einen ganz anderen Ansatz – hähä.

Und was soll ich sagen: Mein Herrchen futtert jetzt auch erst, nachdem wir die Morgenrunde gedreht haben, und ist darauf ziemlich stolz – verstehe da einer mal die Zweibeiner.

Übrigens – das verrate ich jetzt einfach mal: Nicht nur dieses 16:8- oder „Wie auch immer“-Fasten hat es sich abgeguckt. Denn als wir neulich mal länger mit dem Auto unterwegs waren, ist mein Herrchen ganz hektisch geworden, hat angehalten und ich könnte schwören, soweit ich gesehen habe, hat es einen Baum markiert. Wieder was von mir gelernt, aber psssst.

Euer Marley