Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser,

vor ein paar Tagen habe ich was ganz Besonderes erlebt, davon muss ich euch unbedingt berichten. Weil mein Herrchen in Heidelberg einen Termin hatte, kam ich mal raus aus Ketsch, obwohl ich unter uns gesagt, das wirklich nicht brauche. Ich laufe lieber dort, wo alles ganz bekannt riecht, wo ich, ohne mich anzustrengen, einfach der Nase nach nach Hause laufen kann und wo ich mit dem Markieren einfach schon richtig weit gekommen bin. Außerdem erkennen mich in Ketsch schon ganz viele Leser als „den Zeitungshund“ – und das finde ich richtig gut. Aber sei es drum.

Mit dem fahrbaren Blechkasten meines Herrchens ging es los und schon nach einer Weile rief es: „Marley, jetzt sind wir gleich in Heidelberg!“. Heidelwas? Na egal, dachte ich. Nach dem Parken musste ich erst mal feststellen: Dieses Heidelberg ist lauter im Vergleich zu Ketsch. Für meine kleinen Puschelohren viel zu laut!

Herrchen und ich gingen eine Straße entlang und weil es früh am Tag war, waren wenigstens nur wenige Zweibeiner und fast keine Vierbeiner unterwegs. An einem Fluss, ähnlich wie mein geliebter Rhein, aus dem ich so gerne mal ein Schlückchen nehme, ging es eine Weile entlang und die komischen weißen Vögel dort – mein Herrchen nennt sie Schwäne – waren echt zickig! Hat nicht einer sogar gefaucht als ich vorbeiging? Man fasst es nicht.

Schließlich rief mein Herrchen ganz schlau: „Schau, Marley, das ist die Alte Brücke!“ Und dafür musste ich jetzt nach Heidelberg? In Ketsch gibt es genug alte Brücken. Auf der Tour zum herzhaft riechenden Wildschweingehege gibt es eine und auf einer anderen Route steht so eine kleine Brücke über einen Bach.

Plötzlich sollte ich mich vor so ein glänzendes Vieh setzen, damit mein Herrchen ein Bild machen konnte. Wie sich herausstellte war das der Brückenaffe. Zumindest erzählte mein Herrchen das später Zuhause, als er das Foto rumzeigte. Also für einen Affen saß das Teil ziemlich dröge da, bewegte sich nicht und auf mich reagierte dieser Brückenaffe selbst nach Aufforderung per Gebell rein gar nicht.

Ergo: So einen Brückenaffen braucht kein Mensch und kein Hund – Brücken allerdings schon! Trotzdem halte ich in Ketsch nun mal Ausschau auf den Brücken, vielleicht zeigt sich doch noch ein Affe.

Ich halte Euch auf dem Laufenden.

Euer Marley