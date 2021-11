Was raschelt da?

Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser,

Bestimmt ist es euch auch schon aufgefallen und nicht erst nachdem ihr mal wieder am Rad (also an den Uhren) gedreht habt und es morgens nun wieder etwas heller ist. Draußen auf den Wegen liegt ganz schön viel herum. Ich habe es neulich vom Wohnzimmerfenster ganz genau beobachtet. Wenn es draußen windig ist, fallen kleine flache Teile von oben auf den Boden. „Marley, schaust Du, wie herrlich die bunten Blätter fallen?“, fragt mein Herrchen ganz interessiert.

Blätter also ..., aber bunt? Er kapiert wohl nie, dass wir Vierbeiner keine Farben erkennen. Hatte er nicht neulich sogar extra ein rotes Spielzeug für mich gekauft? Also, ein für alle Mal: Solange es interessant riecht, quietscht oder raschelt, ist es gut, aber die Farbe ist mir völlig egal. A propos rascheln: Wenn also diese Blätter runterfallen und es nicht nass ist, dann rascheln die besonders gut. Ich finde das super und stürze mich gerne mittenrein.

Am vergangenen Wochenende lag ich völlig tiefenentspannt auf meiner Decke und habe beobachtet, wie mein Herrchen gefühlt Stunden in unserem Garten mit so einer langen riesigen Gabel am Stil einen riesigen Haufen von den „bunten“ Blättern angehäuft hat.

Als er zurück ins Haus kam, um etwas zu trinken, erfolgte natürlich mein Einsatz: Mittenrein ins Gewühl. Ich machte einen Sprint, stürzte mich in den Blätterhaufen und hatte jede Menge Spaß. Das müsst ihr unbedingt auch mal ausprobieren.

Mein Herrchen war nicht so sehr begeistert und rief vielmehr: „Marley, jetzt war meine ganze Arbeit für die Katz!“ Wie bitte? Für die Katz? Ich würde mal sagen, die Arbeit war für mich, also auf jeden Fall für den Hund! Wäre ja noch schöner, wenn jetzt auch noch Katzen in meinem Garten ihrem Freizeitspaß nachgehen können. Hier ist mein Revier und eins steht fest: Raschelige Blätter in meinem Terrain gehören ausschließlich mir!

Euer Marley csc