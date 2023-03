Was Staudenmischpflanzungen in Ketsch ausmacht

Ketsch. Das Grünflächenkonzept der Gemeinde Ketsch setzt vor allem auf Staudenmischpflanzen (wir berichteten). Sie möchten ihre vorhandenen Grünflächen damit an zukünftig wärmeres Klima anpassen, umwelt- und insektenfreundlich sein und die vorhandenen Bodenressourcen ökologisch sinnvoll und nachhaltig nutzen. Außerdem wird damit auch die Biodiversität gefördert werden. Das Konzept ist gewissermaßen ein Gegenentwurf zu grauen, leblosen und insektenunfreundlichen Schottergärten, selbst wenn zu Beginn vor allem die graue Auflage des Splittmulchs dominiert.

Was hat es aber mit Staudenmischplanzungen auf sich? Allgemein handelt es sich bei dieser Art von Gewächsen um Pflanzengesellschaften mit verschiedenen Arten, die über das ganze Jahr verteilt variierende Blatt- und Blütezeiten haben. Stauden sind mehrjährige Pflanzen. Von Sommerblumen oder einjährigen Kräutern unterscheiden sich die krautigen Gewächse gerade dadurch, dass sie überwintern. Pro Bepflanzungen hat man 15 bis 30 verschiedene Arten. Dadurch wird eine vielseitige und dynamische Pflanzenwelt gefördert.

Bei Staudenmischpflanzungen gibt es nicht die richtige Pflanze. Es gibt ein breitgefächertes Angebot. Der Bund deutscher Staudengärtner setzt ein enormes Sortiment ein: So gibt es Pflanzenmischungen für schattige und für sonnige Plätze, für grüne Pflanzen und für blühende Blumen oder für trockenen und für feuchten Boden. Die Mischungen können also individuell an den eigenen Garten angepasst werden. Selbst die Blütenfarbe kann von begeisterten Hobbygärtnern selbst gewählt werden.

Überschaubarer Pflegeaufwand

Aber was bringt ein Umstieg auf die Staudenmischungen und mit was für einem Arbeitsaufwand ist das Ganze verbunden? Sobald die Pflanzen erstmal wachsen, benötigen sie nur wenig Pflegeaufwand. In einem heimischen Garten ist eine Kombination verschiedener Pflanzenarten genauso sinnvoll wie in einer öffentlichen Grünanlage. Einzig die Vorbereitung vor der Pflanzung ist etwas aufwendiger. Die Mischungen geben sich mit nährstoffarmen, mageren Boden zufrieden.

Bevor die Samen oder Setzlinge eingepflanzt werden können, muss der Boden aufgelockert werden. Für eine Strukturverbesserung des Bodens ist eine etwa acht Millimeter dicke Schicht aus Sand, Splitt oder Lavagranulat notwendig. Diese ermöglicht ein schnelles, kontrolliertes Absickern von Regenwasser. Eine Mulchschicht über den gepflanzten Stauden sorgt für zusätzliche Versorgung. Hierbei eignen sich mineralische Granulate wie Granit, Porphyr, Kalk, Lava, die den Boden vor dem Austrocknen schützen.

Sowohl am Rathaus als auch am Kreisel der Ortsausfahrt in Richtung Schwetzingen ist das Konzept zu beobachten. Auch wenn es am Kreisel zurzeit noch grau und unlebendig aussieht, ist in wenigen Wochen ein buntes Blütenmeer zu erwarten. Das ist nicht nur schön anzusehen, auch Bienen, Hummeln und andere Insekten werden sich an der Pflanzenpracht erfreuen.