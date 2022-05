„Wasser marsch“ erfolgreich

Ketsch. Die Abkühlung auf dem Marktplatz, die die Wasserspiele versprechen, ist bei hohen Temperaturen gern genommen. Kaum stieg das Thermometer an die 30 Grad-Marke heran (oder sogar darüber), vermehrte sich die Forderung an die Verwaltung, die Wasserspiele anzuschalten – so war es jedenfalls im Sozialen Netzwerk Facebook zu lesen.

Für die anspruchsvolle Technik im Untergrund hat die Gemeinde eigens zwei Mitarbeiter ausgebildet. Einer davon befindet sich mit einem Bänderriss im Krankenstand, wie Bauamtsleiter Marc Schneider auf Nachfrage berichtete. Zum Glück gibt es in Ketsch aber den Betrieb für Sanitär- und Schwimmbadtechnik von Michael Rößler, der fachkundig Abhilfe schaffen konnte – unter anderem muss bei der Inbetriebnahme nach dem Filter geschaut werden. Kurzum: Das Wasser läuft, die Wasserspiele erfreuen seit Mittwoch dieser Woche zuvorderst den Ketscher Nachwuchs. mab