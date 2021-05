Wasserversorgung auf Agenda

Ketsch. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet an diesem Montag, 17. Mai, um 18.30 Uhr in der Rheinhalle statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar. Ziel des Zweckverbandes ist eine leistungs-, bedarfsgerechte und zukunftsfähige Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen der Bürger und Unternehmen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, der dritten Änderung der Verbandssatzung zuzustimmen. Diese sei nötig, um auch in Zukunft Gremien in Form von Videositzungen tagen zu lassen.

AdUnit urban-intext1

Außerdem steht die Änderung der „Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung“ (Abwassersatzung) sowie die Änderung der „Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser“ (Wasserversorgungssatzung) an. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass die Gemeinde zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für Anschaffung, Herstellung und Ausbau der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen einen höheren Wasserversorgungsbeitrag erhebt. Derzeit liegt dieser je Quadratmeter Nutzfläche bei 1,32 Euro. Nach der neuen Berechnung sei der Beitrag nun auf 2,05 Euro festzusetzen. Auch der Abwasserbeitrag soll teurer werden: Statt 3,80 Euro je Quadratmeter Nutzfläche sollen 4,62 Euro gezahlt werden.

Weiter soll der Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Ortskern –Teilbereich B, 1. Änderung“ auf die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt werden.

Zum Abschluss stehen die Berichte des Bürgermeisters und Anfragen der Gemeinderäte sowie der Sitzungsbesucher an. Nach aktueller Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises werden alle Sitzungsbesucher gebeten, ab dem Betreten der Halle für die gesamte Sitzung eine Mund-Nase-Maske zu tragen. Weiterhin gilt die Abstandspflicht. Um im Bedarfsfall eine Nachverfolgung der Infektionskette gewährleisten zu können, werden am Eingang Name und Anschrift der Besucher erfasst. gvk/caz

AdUnit urban-intext2