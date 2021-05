Wasserversorgung in Ketsch soll teurer werden

Ketsch. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet an diesem Montag, 17. Mai, um 18.30 Uhr in der Rheinhalle statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Änderung der „Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung“ (Abwassersatzung) sowie die Änderung der „Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser“ (Wasserversorgungssatzung). Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass die Gemeinde zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für Anschaffung, Herstellung und Ausbau der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen einen höheren Wasserversorgungsbeitrag erhebt. Derzeit liegt dieser je Quadratmeter Nutzfläche bei 1,32 Euro. Nach der neuen Berechnung sei der Beitrag nun auf 2,05 Euro festzusetzen. Auch der Abwasserbeitrag soll teurer werden: Statt 3,80 Euro je Quadratmeter Nutzfläche sollen 4,62 Euro gezahlt werden.

