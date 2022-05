„We Rock“ spielen zum Auftakt des Ketscher Maifests

Ketsch. Das zweitägige Maifest im grünen Dreieck vor der Rheinhalle ist eröffnet. Nach zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie haben die Organisatoren mit der Interessengemeinschaft Ketscher Vereine (IG), den Tanzfreunden, der KG Narrhalla, der TSG, dem Tennisclubs und den Hewwlgugglern einen Anziehungspunkt geschaffen, um sich in gemütlicher Atmosphäre zu treffen.

Den Maifest-Freitag eröffneten die Musiker von „We Rock“ um den Ketscher Alexander Hönig auf der Bühne. Am Maifest-Samstag folgt die Band „Bongaz“ ab 19 Uhr, die beliebte Klassiker und moderne Songs für eine launige Party mischt.

Nachwuchs der Vereine tritt auf

Doch zuvor um 17 Uhr wird Bürgermeister Jürgen Kappenstein den offiziellen Fassbieranstich übernehmen, der Musikverein 1929 versteht sich auf die entsprechende Begleitung. Ab 15 Uhr läuft der Festbetrieb und bei Kaffee und Kuchen, dem Waffel- oder Süßigkeitenwagen heißt es unter anderem Bühne frei für den Nachwuchs, wenn die Jugendgarde der Narrhalla ihre Choreografie vorstellt. Die Hip-Hop-Kids der Tanzfreunde zeigen, was sie im Training gelernt haben, ehe es für die Besucher ab 15.50 Uhr ernst wird beim Mitmach-Angebot in Sachen Zumba. Die TSG ist dann auch für die weitere Darbietung beim Aerobic verantwortlich. Und was man unter Modern Linedance versteht, präsentieren die Tanzfreunde.

Rund um den großen Biergarten vor der Rheinhalle gibt es Cocktails, Porters und reichlich Essen vom großen Salatteller bis zum Hackbraten in verschiedenen Variationen – jeder sollte fündig werden.

