Weihnachten auf dem Marktplatz

Ketsch. Am ersten Adventswochenende von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. November, findet dieses Jahr wieder der Ketscher Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz statt, das teilt der Handwerker- und Gewerbeverein mit. Besucher dürften sich auf ein vielseitiges Bühnenprogramm der Ketscher Kindergärten, Schulen und Vereine freuen.

Aber selbstverständlich sei fürs leibliche Wohl ebenso gesorgt. Freuen können man sich auf den ersten Glühwein des Jahres sowie auf so manche süße und auch deftige Leckerei. Die Planungen liefen derzeit auf Hochtouren: Wer mitmachen möchte, könne sich anmelden per E-Mail an rainer.fuchs@gewerbeverein-ketsch.de, heißt es abschließend. zg