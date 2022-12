Weihnachtlich gestimmt

Ketsch. Die Weihnachtsveranstaltung beim Altennachmittag findet am Mittwoch, 14. Dezember, ab 14 Uhr in der Rheinhallengaststätte statt.

Zur Unterhaltung wurde von der Verwaltung auch diesmal wieder ein Programm zur Einstimmung auf Weihnachten für die Senioren und Seniorinnen zusammengestellt. Ein Kleinbus des DRK-Ortsvereins Ketsch wird zur Mitfahrgelegenheit folgende Haltestellen anfahren: Um 12.30 Uhr an der Seniorenwohnanlage, Dossenheimer Straße 2-4, um 12.50 Uhr am Haupteingang Neurotthalle, Mannheimer Straße, um 13.10 Uhr am Avendi, Parkstraße 5, um 13.30 Uhr am Haus der Begegnung, Kolpingstraße 8 und um 13.50 Uhr an der Ecke Kolpingstraße/Böttgerstraße. Für die Rückfahrt wird der Bus dann wieder um 16.15 Uhr bereitstehen. zg