Weihwasser erfrischt

Ketsch. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßten Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür und Diakon Heiko Wunderling zur diesjährigen Radlersegnung an den Stufen des Hauptportals der großen St. Sebastian Kirche. Hier luden Tische und schattenspendende Sonnenschirme zum Verweilen ein.

Heiko Wunderling und Sigrun Gaa-de Mür spenden Segen. © katholische Gemeinde

Bewusst entschieden sich die Verantwortlichen im Vorfeld für diesen Ort. Unter dem Motto „Kirche mitten im Leben“ wurde der Platz vor dem Gotteshaus gewählt. So störte es auch nicht, dass zufällig vorbeifahrende Radfahrer, Autos oder das ein oder andere laute Motorrad an den kleinen Segnungsfeiern vorbeifuhren. Ganz im Gegenteil, viele schauten überrascht und neugierig auf das, was sich dort ereignete.

Begriff bewusst weit gefasst

Im Rahmen von kleinen Andachten wurde nach Gebet, Bibeltext, Fürbitten und Vaterunser der Segen gespendet. Bei den hochsommerlichen Temperaturen besonders beliebt, war die Besprengung mit dem Weihwasser. Dies war äußerlich wie innerlich eine wohltuende Erfrischung.

Der Begriff Radlersegnung wurde den gesamten Mittag sehr weit verstanden. So mancher Fußgänger, der das Angebot spontan entdeckte, nahm an der Segnung teil. Selbst eine Seniorin mit ihrem Rollator machte sich extra auf den Weg, um den Segen zu empfangen. Sogar eine Hundebesitzerin mit ihren zwei Vierbeinern kam vorbei und bat um den Segen, den sie und ihre zwei Lieblinge selbstverständlich erhielten.

Gottes Segen, die Zusage, dass er uns zu jeder Zeit begleitet, gilt uns allen, so waren sich die Seelsorger einig. So steht jetzt schon fest, dass auch im kommenden Jahr wieder eine Radlersegnung stattfinden wird. zg