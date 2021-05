Weitere Lockerungen voraussichtlich ab Sonntag möglich

Ketsch/Region. Einmal mehr ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis im Vergleich zum Vortag leicht gefallen. Der momentane Wert (Stand 28. Mai) beträgt 32,1 und liegt somit um 2,4 niedriger als noch am Donnerstag. Auch die Zahl der aktiven Fälle im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung geben Grund zur Hoffnung.

AdUnit urban-intext1

So gibt es in Altlußheim momentan überhaupt keine Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, in Reilingen ist es nur eine Person. Ketsch und Plankstadt vermelden mit zwei beziehungsweise vier aktiven Fällen kaum höhere Zahlen. Die höchsten Werte in unserem Verbreitungsgebiet stammen aktuell aus Schwetzingen (44) und Hockenheim (35).

Der sinkende Inzidenzwert im Kreis könnte schon am Sonntag erneute Lockerungen mit sich bringen. Sollte sich der jetzige Trend fortsetzen, so könnte die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag den fünften Werktag in Folge den für Lockerungen maßgeblichen Wert von 50 unterschreiten.

Sollte das der Fall sein, so würde das Landratsamt noch am selben Tag Lockerungen bekannt geben, die dann ab Sonntag in Kraft treten würden (mehr dazu auf Seite 9).

AdUnit urban-intext2

Auch in der Umgebung lässt sich dieser erfreuliche Trend beobachten: Bereits garantiert sind die Lockerungen für die Stadt Heidelberg - und zwar ab Samstag. Das liegt daran, dass der Inzidenzwert seit dem ersten Öffnungsschritt am 15. Mai danach 14 Tage in Folge gesunken ist. So können beispielsweise Gastronomiebetriebe bis 22 Uhr geöffnet bleiben - eine Stunde länger als unter der vorherigen Regelung.

Des Weiteren dürfen, wenn auch mit eingeschränkter Personenzahl, zum Beispiel Schwimmbäder oder Hochschulen Innenräume öffnen und Kulturveranstaltungen sind in Innenräumen mit 100 und in Außenbereichen mit 250 Besuchern zugelassen.

AdUnit urban-intext3

Fallende Werte auch in Speyer

AdUnit urban-intext4

Auch auf der anderen Rheinseite in Speyer scheint es allmählich zurück zur Normalität zu gehen. Momentan vermeldet die Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 31,6 (Stand: 28. Mai) - eine knappe Woche zuvor lag der Wert noch über 70. Die Stadt hat somit am Freitag ebenfalls den vierten Werktag in Folge mit einem Wert von unter 50 zu verbuchen und die Einwohner können sich, wenn es in so weitergeht, ebenfalls auf gemäßigtere Regeln freuen. lh