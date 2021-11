Weltfrühchentag: Besonderer Tag für Ketscherin Lisa Maßwig

Ketsch. Wenn heute das Heidelberger Schloss in der Farbe lila erstrahlt, ist es ein besonderer Tag für Lisa Maßwig. Er erinnert in besonderer Weise an ein Wunder – vielleicht sogar an ein mehrfaches Wunder. Denn ihr Sohn Emil, der heute acht Jahre alt ist, kam als Frühchen zur Welt. Allein eine Menschengeburt wird als Wunder bezeichnet. Emil kam in Woche 23 plus sechs Tage zur Welt, eine Phase, in der Frühchen noch nicht die besten Überlebenschancen haben. Zumal: „Er war 29 Zentimeter groß und wog 370 Gramm“, sagt Lisa Maßwig.

Heute am Weltfrühchentag ist die Ketscherin in Heidelberg. Sie ist Vorsitzende des Vereins „Das Frühchen“. Der Heidelberger Verein stellt seine Arbeit an diesem Tag von 17 bis 20 Uhr am Stand am Theaterplatz vor. Der Verein zur Förderung von Früh- und Risikogeborenen bietet seit rund 32 Jahren Hilfe für betroffene Familien an. Dazu gehören beispielsweise eine intensive Familienbegleitung direkt nach Entlassung und dem oft schwierigen Anfangsjahr durch Neonatalbegleiterinnen des Vereins, Hilfe bei sozial-rechtlichen Ansprüchen sowie ungezwungener Austausch bei Elterntreffen.

Es wird auch ein wenig Zeit geben, aufs Schloss zu schauen und die Zeit der Frühgeburt in Erinnerung zu rufen. Das werde „ein Flashback“, sagt Lisa Maßwig. Was die Eltern in der Phase, wenn das frisch geborene Leben am seidenen Faden hängt, durchmachen, ist nicht in Worte zu fassen. „Man hat einfach funktioniert“, sagt die 36-Jährige nur. Der Sohn, ein Würmchen, das in die Hand ihres Mannes passte, kämpft mit intensivmedizinischer Hilfe. Denn freilich ist noch nicht alles hundertprozentig entwickelt. „Man konnte durch die Haut sehen, hat jede Vene erkannt.“ Emil habe aber nicht zuletzt schon Reize verarbeiten müssen, für die es gemäß seinem Entwicklungsstand eigentlich viel zu früh ist.

Daheim geht es weiter

Für sie selbst und ihren Mann sei es gut gewesen, wenn etwa aus dem Freundeskreis der Hinweis gekommen sei, sich eine Auszeit zu nehmen, einfach mal abzuschalten. „Daheim geht es ja weiter“, sagt Maßwig. In der Tat ist Emil auch nach seiner Entlassung – 24 Wochen war Emil stationär behandelt worden – ständig unter Beobachtung. Bei einem arg Frühgeborenen ist Kontrolle wichtig. Die Plankstadterin Simone Engelhardt vom Frühchenverein hatte Antworten auf die vielen Fragen, die an dem Tag aufkommen, wenn die Eltern mit ihrem Kind nach Hause dürfen. „Begleitung war für uns sehr wichtig.“ Und schnell war auch Lisa Maßwig klar, dass sie die erhaltene Unterstützung im Frühchenverein ebenfalls weitertragen möchte. Seit 2014 ist sie aktiv und seit 2020 mit Simone Röhling im Duo Vorsitzende.

Der Verein „Das Frühchen“ nimmt seit 2012 am Weltfrühgeborenen Tag teil, wenn das Heidelberger Schloss lila leuchtet. Die Aktion „light it up purple!“ lässt auf der ganzen Welt am Weltfrühgeborenen Tag Denkmäler und wichtige Gebäude lila erstrahlen. So erstrahlt das Empire State Building in New York sowie die Bosporus Brücke in Istanbul. Ins Leben gerufen wurde diese Aktion von der amerikanischen Organisation „March of Dimes“.

Die Aktion möchte auf das Thema Frühgeburt aufmerksam machen. Denn in Deutschland kommen jährlich mehr als 60 000 Kinder zu früh auf die Welt. Das bedeutet, dass jedes zehnte Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren wird.

Auch für den Verein waren die Pandemiejahre indes eine große Herausforderung. Der Kontakt mit den Eltern musste online stattfinden. Auch für die Eltern zeigten sich enorme Belastungen in dieser Zeit, die eine intensivere Beratung nötig machte. Der Verein arbeitet aber rein spendenbasiert und ist für die Fortführung der Arbeit der Familienbegleitung dringend auf Spenden angewiesen.