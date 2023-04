Wende bei der Mobilität

Ketsch. Die Grünen Ketsch laden zur „Grünen Bank“ ein: Am Dienstag, 25. April, um 18 Uhr im Cafe am Markt – Thema ist die Mobilitätswende. Dazu gehören die Fußgänger und die Radfahrer mit ihren besonderen Bedürfnissen an Sicherheit. Aber eben auch E-Mobilität und mehr ÖPNV und am wichtigsten die kluge Vernetzung aller Angebote. Was braucht die Bevölkerung in Ketsch? Was ist möglich? Was kann kurzfristig und langfristig umgesetzt werden?

All diese Fragen sollen formlos diskutiert und in zwangloser Atmosphäre erörtert werden. Auch andere Themen sind willkommen. Interessierte können sich auf www.gruene-ketsch.de, unter Telefon 01590/6 23 01 02 oder per E-Mail an nick.eberhardt@gruene-ketsch.de sowie heike.schuetz@gruene-ketsch.de informieren. zg