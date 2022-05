Wenn niemand für den Müll zuständig ist

Ketsch. Von einer Kapitulation zu sprechen, würde etwas zu weit führen. Doch eine Lösung für das Müllproblem auf der Ketscher Rheininsel scheint zumindest kurzfristig nicht in Reichweite. Dieser Eindruck verfestigte sich gestern im Rahmen der Sitzung einer Kommission des Petitionsausschusses des baden-württembergischen Landtages im Großen Saal des Ferdinand-Schmid-Hauses.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter der Leitung des Grünen-Abgeordneten Hermino Katzenstein und seines Kollegen Sebastian Cuny von der SPD beugten sich Vertreter vom Regierungspräsidium Karlsruhe, dem Landratsamt Rhein-Neckar und des Umweltministeriums Baden-Württemberg über das Müllproblem rund um den Rhein.

Den Stein ins Rollen brachte der Grüne-Gemeinderat Günther Martin mit einer Petition an den Landtag, mit der er forderte, dass der Müll in den von regelmäßigen Überflutungen betroffenen Arealen des Rheins gesammelt und entsorgt werden müsse. Früher, so Martin, habe das einmal die Bundeswehr gemacht. Immerhin zwei Lkw-Ladungen pro Winter seien so zusammengekommen. Doch seit die Bundeswehr nicht mehr vor Ort sei und sich auch sonst niemand mehr zuständig fühle, bleibe der Müll liegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wobei das mit dem Liegenbleiben nicht stimme. Gelangt der Müll doch über kurz oder lang über den Rhein ins Meer, in diesem Fall die Nordsee. Der Zusammenhang zwischen dem Müllverhalten hier und der Verschmutzung der Meere ist für Martin evident. Jüngst habe eine großangelegte spanische Studie der „University of Cadiz“ und der „European University of the Seas in Puerto Real“ gezeigt, dass ein Großteil des Plastikmülls in den europäischen Flüssen und Meeren aus To-go-Verpackungen bestehe.

Jedes Jahr, so die Forscher, gelangten über die europäischen Flüsse zwischen 307 und 925 Millionen größere Müllteilchen in die europäischen Meere. Um diesen Eintrag in die Meere wenigstens etwas zu verringern, so Martin, müsste der Schwemmmüll gesammelt und sicher entsorgt werden. Die Logik, so Katzenstein, sei denkbar einleuchtend. Doch im Detail wird die Sache kompliziert. Martin Kneisel vom Umweltministerium aus Stuttgart erklärte, dass das Problem von Abfall- und Wasserrecht bis zur kommunalen Müllentsorgung verschiedene Rechtsbereiche berühre. Wobei die Freiflächen im Außenbereich, die nicht eingezäunt seien, auch vom Eigentümer nicht gereinigt werden müssen. Ausnahme sei, wenn Gefahr für Mensch und Umwelt bestehe oder das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt sei. Etwas schwammig, so Kneisel, aber so sei die Rechtslage.

Für angeschwemmten Müll auf Freiflächen ist damit erst einmal niemand zuständig. Eine Einschätzung, so unbefriedigend sie auch sei, die auch von den beiden Vertretern des Regierungspräsidiums Stefan Lazik und Jost Armbruster sowie von Theo Handwerker, beim Landratsamt für Abfallrecht zuständig, geteilt wurde.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für das Regierungspräsidium, so Lazik, sei eine Müllsammlung praktikabel nicht umsetzbar. Bei über 250 Schutzgebieten würde eine Müllentsorgungspflicht das Regierungspräsidium klar überfordern. „Das wäre einfach nicht zu handhaben.“ Worte, die laut Handwerker auch für das Landratsamt und die AVR gelten. Was das Müllentsorgungsunternehmen AVR aber anbiete, sei eine kostenlose Entsorgung von wild gesammeltem Müll. Alles darüber Hinausgehende würde den Rahmen sprengen. Die AVR habe schon jetzt mit dem erhöhten Müllaufkommen innerhalb Siedlungen zu kämpfen. Klar, dass Martin nicht wirklich glücklich erschien. Früher hätten wenigsten Forstmitarbeiter immer wieder Müll gesammelt. Doch die Kürzungen bei den Mitarbeitern habe das verunmöglicht. Aber schon damals, wurde ihm entgegnet, sei das nicht viel mehr als der Tropfen auf den heißen Stein gewesen.

Die Mengen überfordern

Es sei die Frage, so Kneisel, „wer ist für den Müll in der Landschaft zuständig“. Die unbefriedigende aber auch nachvollziehbare Antwort – niemand. Die Mengen würden jeden institutionellen Anbieter überfordern oder die Kosten für die öffentliche Hand enorm treiben. Am besten wäre es, die Menschen würden aufhören, ihren Müll einfach liegen zu lassen.

In den 90er Jahren seien die Menschen in Deutschland weiter gewesen. Der Müll war im gesellschaftlichen Fokus. Trotz der weltweiten Plastikflut hat es der Müll derzeit bis hierhin nicht mehr geschafft. Unterm Strich, da waren sich alle einig, gehe es nur über Sensibilisierung und Bewusstsein. Vor allem die Umweltbildung an Schulen galt in der Runde als Königsweg. Bloß leider funktioniere der nur langfristig. Ein Weg, der sich hier herauskristallisierte, sei eine Art Umwelt-Müll-Förderung. Heißt, Vereine oder auch Bürger, die in Sachen Müllsammlung aktiv würden, könnten vom Land gefördert werden.

Alles kein Befreiungsschlag, das weiß Martin. Aber dass das Thema überhaupt auf die politische Landesbühne gelangte, sei ein Schritt nach vorne. Die beiden Landtagsabgeordneten vom Petitionsausschuss werden nun die Argumente wägen und dann eine Empfehlung für das Regierungshandeln abgeben. Realistisch erscheinen Mittel für die Umweltbildung an Schulen und für Vereine oder Bürger, die selbst aktiv werden und beginnen Müll, einzusammeln.