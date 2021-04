Wer schätzt die Kilowattstunden am genauesten?

Ketsch. Anlässlich des 26. Tages der Erneuerbaren Energien am 24. April (dem Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl) startete der Verein Sonnenernte die Preisfrage zu den Ketscher und Brühler Gemeinschafts-Solarstromanlagen: „Wie viele Kilowattstunden Solarstrom werden bis zum 25. September eingespeist sein?“

AdUnit urban-intext1

Interessenten können Schätzwerte an sonnenernte@web.de mailen, heißt es in einer Pressemitteilung. Einsendeschluss ist der 20. September (Nachhaltigkeitstag Baden-Württemberg). Es gibt wieder ansprechende Sachpreise zu gewinnen. Folgende Infos sollen die Lösung der Schätzfrage erleichtern: Am 10. Juni 2019, dem Stichtag der letzten Preisfrage, waren an der Anzeigetafel der Seniorenwohnanlage (nur eine Anlage) 149 165 Kilowattstunden, an der Sporthalle der Marion-Dönhoff-Realschule 486,88 Megawattstunden und an Realschule selbst 191 207 Kilowattstunden abzulesen. Zusammen waren also 827 252 Kilowattstunden Solarstrom eingespeist. 962 019 waren es am 31. Dezember 2020 und am 31. März 2021 975 688 Kilowattstunden.

Was am 25. April 1996, also vor 25 Jahren – im Gedenken an den 26. April 1986 initiiert – als Tag der offenen Tür für Erneuerbare-Energien-Anlagen im sächsischen Oederan begonnen habe, sei heute zu einem bundesweiten Aktionstag mit großer Reichweite geworden. „Der Tag der Erneuerbaren Energien, zeigt, dass es ein großes Spektrum umwelt- und klimafreundlicher Alternativen zur Atomkraft und auch fossilen Energiequellen gibt, die keine gefährlichen Altlasten hinterlassen, kostengünstig sind und zur regionalen Wertschöpfung beitragen“, sagt Präsidentin Simone Peter vom Bundesverband Erneuerbare Energien. Diese seien in Deutschland mittlerweile nicht nur Stromproduzent Nummer eins, sondern böten auch Arbeitsplätze für 300 000 Menschen. zg

Info: Infos über den Umweltverein sind unter https://sonnenernte.hpage.de/ erhältlich.

AdUnit urban-intext2