Wer sichert sich die Königskette?

Ketsch. Der Angelsportverein 1928 Ketsch lädt seine Mitglieder am Sonntag, 1. August, zum Königsangeln am Vereinsgewässer ein. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 29. Juli, per E-Mail an sportwart@asv-ketsch.de oder bei Peter Hambsch, Telefon 0170/1 61 68 62, möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Platzverlosung erfolgt am Sonntag um 5 Uhr am Fischerheim. Geangelt wird dann von 6 bis 10 Uhr. Das Verwiegen ist von 10 bis 11 Uhr, wobei der Fang für den Eigenbedarf bestimmt ist.

Das Prinzenangeln wird am Sonntag, 25. Juli, von 8 bis 11 Uhr durchgeführt. Die Platzverlosung ist um 7 Uhr. Anmeldungen nehmen Nina und Michael Kaufmann per E-Mail an jugend@asv-ketsch.de entgegen. Beide Veranstaltungen werden unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung der Landesregierung durchgeführt. Nach der Vorstellung von König beziehungsweise Prinzen sind die Veranstaltungen beendet. wm