Wer vereidigt Wangler?

Ketsch. Bei seiner öffentlichen Sitzung an diesem Montag, 27. Juni, wird der Gemeinderat in der Rheinhalle zahlreiche Punkte abarbeiten. So steht zunächst die Verabschiedung des langjährigen Gemeinderats der Freien Wähler Dieter Mummert auf der Tagesordnung. Es folgt die Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung. Dann geht es um die Wahl eines Gemeinderatsmitglieds, das den neuen Bürgermeister Timo Wangler vereidigen und verpflichten wird. Im Anschluss behandelt der Rat außerdem die Besoldung des neugewählten Bürgermeisters.

Weitere Tagesordnungspunkte sind der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, die Änderung der Verbandssatzung und die Auftragsvergabe für die Estricharbeiten beim Anbau der Alten Schule. Zum Abschluss folgen die Berichte des Bürgermeisters sowie die Anfragen der Gemeinderäte und der Sitzungsbesucher. beju