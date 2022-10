Wer will schon wie diese Alexandra sein

Ketsch. Man muss wohl kein großer Prophet sein, um einschätzen zu können, dass die Mädchen und Jungen der Klassen 2a und 2b der Neurottschule eher weniger wie diese Alexandra sein möchten, von der Tino im Ferdinand-Schmid-Haus berichtete: Sie war zwar die Beste im Schwimmen und wurde von Frau Heck, der Lehrerin, gelobt, doch gleichsam war sie eine unsympathische Angeberin.

Kinderbuchautor Tino hat in seinem Werk „Meine beste Freundin“ mit Lea und Lara zwei angenehmere junge Damen geschaffen, die im Schwimmbassin nicht nur den nächsten ausschlachtbaren Wettkampf sehen, sondern mit viel Fantasie durchs Wasser tauchen. Dass Lea plötzlich mit einem Delfin in die Tiefe verschwindet und allerhand Erstaunliches in der Meeresumgebung entdeckt statt auf kalte Beckenkacheln zu starren, nimmt dann kein Wunder. Schließlich hat sie von ihrem Tauchgang eine Muschel in der Tasche ihres Badeanzugs, die sie ihrer Freundin Lara mitbringt – wer braucht also eine wie diese Alexandra.

Tino, der das szenische Erzählen ganz wunderbar beherrscht, versicherte den 54 Grundschülern der Lehrerinnen Britta Fellenberg und Mona Fritscher, dass es Mogli, den das Publikum aus dem Dschungelbuch kennt, tatsächlich gegeben hat. Tino muss es wissen, schließlich war er „vor drei Jahren“ in Indien und hat auch die entsprechenden Utensilien im Tornister dabei – mit Turban, Seidentuch, Hochzeitsjacke und Säbel ist es mit ein wenig Vorstellungskraft zum „Elefanten im Klassenzimmer“, wie eines seiner insgesamt 30 Bücher heißt, gewissermaßen nicht mehr weit.

Haifisch mit Propeller

Gehörig zum Lachen bringt Tino seine Zuhörer, als er sie auffordert, mit ihm gemeinsam ein Fantasietier hier und jetzt im großen Saal zu erfinden. Der Start ist mit einer Schweinenase noch recht harmlos, doch alsbald kommen Hasenohren, Giraffenhals und Elefantenbauch dazu, auf dem Kaninchenarm wachsen Blümchen, während am Hundebein Turnschuhe der Größe 64 prangen. Ein Igelbaby sitzt in der Känguruh-Tasche der Ketscher Tiererfindung und macht Wettrennen mit einem Haifisch mit Propeller, der sich im Gesicht tummelt. Mit das Schönste ist freilich, dass die Oma im Nasenloch sitzt und dort neugierig herausguckt. Tino ist Illustrator und versteht sich auch aufs Zeichnen. In nur fünf Minuten ist das neue urkomische Vieh entstanden.

Tino wohnt übrigens unweit von Karlsruhe und hatte im Gespräch mit unserer Zeitung eine frohe Kunde: Sein nächstes Buch mit dem Titel „Mein Freund das Einhorn“ gibt es ab Januar 2023 käuflich zu erwerben.