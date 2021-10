Ketsch. Die Kulturbühne der Neurottschule lädt ein zur Werkschau „Gegensätze“ am Donnerstag, 28. Oktober, ab 19 Uhr ein. Nach zwei Schuljahren, in denen das kulturelle Leben auch an der Neurott-Gemeinschaftsschule auf Pandemie-Sparflamme kochte, will die Schulgemeinschaft ins laufende Unterrichtsjahr mit einem Kulturevent starten, in das alle Klassen involviert sind.

Trotz der Herausforderungen des Schulalltags unter Pandemiebedingungen, gab es auch im Schuljahr 2020/21 ein kulturelles Jahresthema, mit dem sich alle Klassen online oder in Präsenz beschäftigten: Gegensätze. Die Schüler haben mit dem Kollegium ihre Ideen zu diesem Thema kreativ umgesetzt. Bei der Kulturbühne zeigen sie eine vielfältige und spannende Mischung aus künstlerischer Gestaltung, digitaler Produktion und Live-Beiträgen. Selbst kulinarisch werden Gegensätze angeboten.

Da die Neurott-Gemeinschaftsschule im Januar 2021 offiziell zu einer der 25 Kulturschulen des Lands Baden-Württemberg ernannt wurde, ist es der Schule ein besonderes Anliegen, Einblicke in das kulturelle Schulleben zu ermöglichen. Der Eintritt ist frei. Jeder Besucher muss beim Einlass einen 3G-Nachweis vorlegen. zg