Wertvolle Rohstoffe sichern

Ketsch. Die Kolpingsfamilie unterstützt die große Handy-Sammelaktion des Kolpingwerkes Deutschland und Missio Aachen. Wer ein altes Mobiltelefon hat – das ungenutzt in der Schublade liegt, weil das neue Handy viel komfortabler ist – möge sich Gedanken machen, ob man es nicht spenden möchte, um damit viel Gutes zu tun, teilt die Kolpingsfamilie mit.

Handys enthalten mehr als 40 Rohstoffe – Gold ist der wertvollste davon. Ausrangierte Modelle sollen deshalb nicht in der Schublade landen, sondern der Wiederverwertung zugutekommen. Unter menschenunwürdigen Bedingungen, in Kinderarbeit und Umweltzerstörung werden die Bodenschätze im Kongo gewonnen. Ertragreiche Gebiete werden dort bitter umkämpft – Macht über Rohstoffe bedeutet auch Macht über Menschen.

Deshalb gilt es, sich für Nachhaltigkeit und Verantwortung in den Lieferketten einzusetzen, wozu Recycling der wertvollen Rohstoffe gehört. Nicht nur im Kongo, sondern in vielen weiteren Ländern Afrikas und Asiens, den Philippinen leben und arbeiten Männer, Frauen und Kinder in sklavenähnlichen Verhältnissen. Mutige Missio-Projektpartner begleiten sie seelsorgerisch und mit Unterstützung, sich aus Unfreiheit und Ausbeutung zu befreien.

„Bislang wurden seit Beginn der Aktion im Juni 2018 mehr als 200 000 Mobiltelefone gespendet. Mit den Recycling-Erlösen konnten Hilfsprojekte Unterstützung finden, mehr als 13 000 Frauen, Männer und Kinder profitierten davon in Akut-hilfe-Programmen“, wird missio-Präsident Pfarrer Dirk Bingener zitiert.

Boxen in Rathaus und Bücherei

Die gesammelten Althandys gehen an eine von jungen Unternehmern gegründete Firma in Köln. Sorgfältig werden zur Reparatur geeignete Handys aussortiert und wieder aufbereitet, umfassend alle vorhandenen Daten gelöscht und im firmeneigenen Shop und im Internet verkauft. Aus irreparablen Handys holt ein geprüftes Recyclingunternehmen die wertvollen Rohstoffe heraus. Damit ist das gespendete Handy auch gleich fachgerecht entsorgt. Entsprechend gekennzeichnete Kartonboxen als Handysammel-Stellen sind aufgestellt im Rathaus Ketsch und der Gemeindebücherei Ketsch. Regelmäßig werden die Sammelboxen geleert und die gespendeten Handys zu Missio nach Aachen versendet. mf