Wettkampfturner wieder am Start

Ketsch. Nach einer kleinen Zwangspause, in der kein Trainer zur Verfügung stand, bietet die TSG Ketsch seit Oktober wieder Wettkampfturnen für Jungen ab dem Alter von sechs Jahren an, teilt der größte Verein in der Enderlegemeinde mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Leo Sanashvili konnte die TSG einen hoch qualifizierten Übungsleiter mit langjähriger Erfahrung verpflichten. Die Jungen trainieren zweimal pro Woche, immer dienstags in der Zeit von 17 bis 19 Uhr und freitags von 17.30 bis 20 Uhr in der TSG-Halle.

Interessierte seien jederzeit willkommen, das Training anzuschauen beziehungsweise gleich auszuprobieren, heißt es. Wer sich zuvor eingehender informieren möchte, wendet sich an Volker Schwab – ihm obliegt die Abteilungsleitung des Turnens – unter der Telefonnummer 0172/8 05 80 80. zg