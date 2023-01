Wie Fische geräuchert werden

Ketsch. Der Angelsportverein 1928 lädt nach der Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr wieder zum traditionellen Winterlehrgang „Das Räuchern von Fischen“ ein. Dieser findet am Samstag, 11. März, in der Zeit von 9.30 bis 13.30 Uhr, auf der Terrasse am Fischerheim, Kreuzwiesenweg 2, in Ketsch statt. Schulungsleiter ist Manfred Fritscher, wie der Verein mitteilt. Teilnehmen können sowohl Mitglieder des Angelsportvereins 1928 als auch interessierte Nichtmitglieder. Der Kurs ist kostenlos und schließt eine gemeinsame Verkostung des Räuchergutes im Anschluss an den Lehrgang mit ein.

Anmeldungen sind bis zum 28. Februar möglich und auch erforderlich per E-Mail an info@asv-ketsch. Das Büro im Anglerheim ist ab Mittwoch, 18. Januar, wieder regelmäßig von 18 bis 19 Uhr geöffnet. zg